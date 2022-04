Stand: 24.04.2022 11:18 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Tödlicher Motorradunfall im Kreis Plön

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Kreis Plön gestorben. Der Mann war am Sonnabend mit seinem Motorrad in einer Gruppe von Bikern auf einer Landstraße in der Gemeinde Großharrie unterwegs und kam aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach fuhr er anschließend mit seiner Maschine geradeaus in einen nicht eingezäunten Garten und dort über einen Baumstumpf und stürzte. Der Mann erlag laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen inneren Verletzungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2022 12:00

Hohe Baukosten: Erste Bauherren machen Rückzieher

Rasant steigende Baupreise durch hohe Materialkosten sorgen in Schleswig-Holstein für Turbulenzen beim Wohnungs- und Eigenheimbau. Das berichten mehrere Unternehmer aus der Branche. So legen derzeit Investoren Projekte für Mietwohnungen auf Eis, heißt es von der Bauinnung in Schleswig. Auch erste private Bauherren sagen Projekte ab, beobachtet Vorstandsmitglied Ingwer Tams, der einen Betrieb in Groß-Rheide im Kreis Schleswig-Flensburg leitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2022 10:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 1.151,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.151,7 (Vortag: 1.142). Innerhalb eines Tages wurden 1.263 Neuinfektionen (Stand: 23.4.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 624.854. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 488.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle keine neuen Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.413. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2022 16:00

Final-Four-Finale heute live: THW Kiel trifft auf den SC Magdeburg

Der THW Kiel steht beim Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg im Endspiel. Der Handball-Rekordchampion bezwang Titelverteidiger TBV Lemgo-Lippe mit 28:26. Den Schleswig-Holsteinern gelang damit die Revanche für die 28:29-Pleite im Vorschlussrunden-Duell mit den Ostwestfalen im Vorjahr. Im Endspiel heute (13.15 Uhr, live im Ersten und hier im Livestream) werden sich die Schleswig-Holsteiner steigern müssen, um gegen den SC Magdeburg bestehen zu können. Der designierte Meister zeigte beim 30:22 (17:13) gegen den HC Erlangen eine überzeugende Leistung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2022 13:00

Meist freundliches Wetter und stellenweise Regen im Norden

Die Menschen im Norden können sich in den kommenden Tagen auf freundliches Wetter einstellen. Am Sonntag gibt es längere freundliche Abschnitte an der Westküste, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Stellenweise kann es aber etwas regnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad. An einigen Küstenabschnitten der Ostsee werden nur zehn Grad erreicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2022 08:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2022 | 11:00 Uhr