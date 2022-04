Stand: 23.04.2022 10:31 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Demo in Kiel sorgt für Verkehrsbehinderungen

Für bezahlbaren Wohnraum und gegen die bisherige Wohnungspolitik - darum geht es heute bei einer Demonstration ab dem späten Vormittag in Kiel. Unterstützt wird die Demo unter anderem von Verdi, dem DGB und der AWO. Die Demo startet am Kieler Hauptbahnhof, zieht über den Exerzierplatz bis zum Blücherplatz. Die Veranstalter der Demo rechnen mit mehreren hundert Teilnehmern. Die Polizei erwartet erhebliche Verkehrsbehinderungen und rät daher allen Autofahrern die Kieler Innenstadt weiträumig zu umfahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2022 09:00

Auto gerät bei Eutin unter Zug

Auf der Bahnstrecke Bad Schwartau /Eutin hat es am Morgen einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Rettungsleitstelle ist am Bahnübergang "Bockholter Baum" nahe Eutin ein Auto unter einen Zug geraten. Rettungskräfte sind vor Ort, auch ein Gutachter ist unterwegs. Die Fahrgäste blieben offenbar unverletzt. Noch steht der Zug auf den Gleisen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2022 09:00

Schwangere bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall gestern Abend in Bohmstedt (Kreis Nordfriesland) ist eine schwangere Autofahrerin schwer und ein Kind lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein alkoholisierten Autofahrer der Frau die Vorfahrt genommen. Mutter und Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2022 08:00

Ringelganstage starten auf Hallig Hooge

Es ist der Auftakt für insgesamt 80 Veranstaltungen rund um die kleine, braunbauchige Gans. 50.000 Ringelgänse - immerhin etwa ein Fünftel des weltweiten Bestands - werden laut einer Sprecherin des Landesbetriebs für Küstenschutz in den nächsten Wochen im Nationalpark Wattenmeer rasten. Die Ringelgänse sind gerade auf der Durchreise von Frankreich, um dann in Sibirien zu brüten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2022 08:30

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 1.142

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.142 (Vortag: 982,7). Innerhalb eines Tages wurden 6.662 Neuinfektionen (Stand: 22.4.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 623.591. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 484.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle zehn neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.413. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2022 08:00

Wetter: Viel Sonne mit lockeren Wolken

Heute scheint im ganzen Land die Sonne, es ziehen aber auch Wolkenfelder heran. Vor allem zur Unterelbe und zum Herzogtum Lauenburg sind einige dichtere Quellwolken möglich. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Preetz bis 17 Grad auf Pellworm, direkt an der Ostsee 10 bis 12 Grad. Dazu gibt es mäßigen, allgemein stark böigen, an den Küsten auch frischen Nordost- bis Ostwind. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 10 Grad in Heiligenhafen bis 15 Grad in Husum.

