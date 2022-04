Stand: 22.04.2022 06:43 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Heute Bombenentschärfung in Schwentinental: B76 betroffen

Heute Vormittag wird in Schwentinental (Kreis Plön) im Ortsteil Raisdorf in der Straße Bekholz ein Blindgänger entschärft. Auch die Bundesstraße 76 wird ab 9 Uhr in dem Bereich gesperrt sein. Anwohner müssen bis 9.30 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Eine Notunterkunft wird im Rathaus Schwentinental im großen Bürgersaal eingerichtet. Personen, die Hilfe bei der Evakuierung benötigen, können sich für weitere Informationen an das Bürgertelefon 04307 / 811 223 wenden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 06:00

Feuer auf Campingplatz in Gremersdorf

Auf dem Campingplatz Blank-Eck in Gremersdorf (Kreis Ostholstein) hat es ein Feuer gegeben. Nach Angaben der Polizei ist dort gestern am späten Nachmittag ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Kräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 20.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt nun die Kripo. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 07:00

Wahlkampf in SH: Parteien kämpfen um Stimmen

Der Wahlkampf in Schleswig-Holstein nimmt an Fahrt auf: Eine Infratest-Umfrage im Auftrag des NDR sieht zwar nur leichte Verschiebungen bei der Sonntagsfrage, aber neue Koalitionsmöglichkeiten. Umso stärker werben die Parteien um Zustimmung. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, er wolle weiter Vollgas geben, damit keine Regierung ohne seine CDU möglich ist. Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold warnt angesichts gesunkener Werte: Eine Stimme für die CDU bedeute nicht die Fortsetzung von Jamaika. Es drohe mit schwarz-gelb sogar ein Schritt in die Vergangenheit. Der SPD-Kandidat Thomas Losse-Müller sagt, er wolle dafür kämpfen, eine Koalition jenseits der CDU bilden zu können. Die FDP warnt ihrerseits vor Experimenten im bisher liberal geführten Wirtschaftsministerium und will weiter für eine Regierungsbeteiligung kämpfen. Der SSW ist mit 4 Prozent schon ziemlich zufrieden, will aber versuchen, sich noch zu steigern. Die AfD hofft auf mehr als 6 Prozent - und setzt auf bisher unentschlossene Wähler. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 06:00

Corona in SH: Inzidenz bei 982,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 982,7 (Vortag: 981). Innerhalb eines Tages wurden 6.825 Neuinfektionen (Stand: 21.4.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 616.929. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 477.600 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle acht neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.403. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:00

Flensburger Brauerei baut doch kein Logistikzentrum in Schleswig

Die Flensburger Brauerei stoppt ihr Bauvorhaben in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Das berichtet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ). Ursprünglich wollte die Brauerei direkt an der A7 in Schleswig-Schuby ein Logistikzentrum bauen. Die steigenden Bau-, Rohstoff-, Material- und Energiepreise nannte die Brauerei als wichtige Gründe für ihre Planänderung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 06:00

Nord-Chefs wollen Ausbau erneuerbarer Energie voranbringen

Die Regierungschefs der Nordländer wollen gemeinsam den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen und die maritime Wirtschaft weiter stärken. Gestern gab es ein Treffen in Kiel, bei dem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Peter Tschentscher aus Hamburg, Andreas Bovenschulte aus Bremen, Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern und Stephan Weil (alle SPD) aus Niedersachsen teilnahmen. In einem Beschlusspapier heißt es, das gemeinsame Ziel sei es, die Region modern, innovativ und krisenfest aufzustellen. Das betreffe nicht nur Schifffahrt und Häfen, Schiffbau und maritime Technologien, sondern auch die Energiewende. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 06:00

Wetter: Wieder viel Sonne im Land

Heute wird wieder ein sonniger Tag. Nur ab und zu und in manchen Regionen bilden sich auch Wolken am Himmel. Der Wind weht teilweise stürmisch. Die Temperaturen steigen auf elf Grad in Grömitz (Kreis Ostholstein) und 15 Grad in Osterhever (Kreis Nordfriesland).

