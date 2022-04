Stand: 21.04.2022 06:35 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Umfrage: CDU stärkste Kraft - Abstand zu SPD und Grüne wächst

Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl sieht eine Umfrage die CDU weiter klar als stärkste politische Kraft in Schleswig-Holstein. Das geht aus der neuesten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des NDR hervor. Eine Regierungsbildung ohne die CDU scheint danach derzeit eher unwahrscheinlich. Rechnerisch wären mehrere Koalitionen möglich. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahlen wären, käme die CDU der Umfrage zufolge auf 38 Prozent. Das wäre ein weiterer Zugewinn von 2 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage im März. Die SPD bleibt stabil und kommt auf 20 Prozent. Die Grünen verlieren noch einmal zwei Punkte und kommen auf 16 Prozent. Die FDP kommt auf 9 Prozent – Plus ein Punkt. Die anderen Parteien bleiben unverändert: Die AfD liegt bei 6 Prozent und der SSW erreicht 4 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 06:00

Streit um Rückbau des Kernkraftwerks in Brokdorf

Der Kreis Steinburg hat dem Betreiber Preussen Elektra erlaubt, borhaltiges Abwasser in die Elbe zu leiten. Laut Umweltministerium ist das sogar nachhaltiger und umweltschonender, als das Wasser in Fässern zu deponieren. Dem widerspricht Karsten Hinrichsen von der Umwelt-Initiative "Brokdorf-akut". Die Umwelt-Aktionsbündnisse gehen davon aus, dass das Einleiten von Bor den biologischen Zustand der Elbe verschlechtere. Sie fordern, dass das chemische Element in kristallisierter Form in Fässern deponiert werden soll. Zudem glauben sie, dass das Abwasser neben dem Bor auch radioaktive Stoffe beinhaltet. Dem widerspricht das Umweltministerium. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 07:00

Corona in SH: Inzidenz bei 981

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 981 (Vortag: 851,3). Innerhalb eines Tages wurden 10.084 Neuinfektionen (Stand: 20.4.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 610.104. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 469.400 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle drei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.395. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 06:00

Statistiken von regionalen Corona-Inzidenzen werden eingestellt

In Schleswig-Holstein wollen die Gesundheitsämter schon bald keine Inzidenzwerte mehr veröffentlichen. Experten im Land gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Neuinfektionen aus, da viele Erkrankte keinen PCR-Test mehr machen und deshalb in der Statistik nicht auftauchen. Deswegen würden die regionalen Statistiken zum Ende der Woche eingestellt, erklärte der Leiter des Lübecker Gesundheitsamtes, Alexander Mischnik. Das sei das Ergebnis einer Absprache der kreisfreien Städte und Kreise. Die Werte sollen jetzt nur noch direkt an das Robert Koch-Institut übermittelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 06:00

Wetter: Erst Sonne, später auch Wolken

Am Vormittag scheint häufig die Sonne, nachmittags ist es dann heiter bis wolkig. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad in Flensburg und Norderstedt und auf elf Grad in Plön.

