Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Schleswig-Holstein lockert die Corona-Regeln

Ab heute gilt eine neue Landesverordnung, die das Kabinett am Freitagabend beschlossen hat.Danach gelten bis zum 2. April verschiedene Übergangsregelungen. Auch wenn es das bundesweite Infektionsschutzgesetz ab morgen anders vorsieht, bleibt Schleswig-Holstein beispielsweise erst einmal bei der Maskenpflicht im Einzelhandel und in der Gastronomie. Masken müssen auch weiterhin in Bus und Bahn sowie beim Arzt oder in Kliniken getragen werden. Entfallen wird hingegen die 3G-Regelung - jetzt dürfen auch Ungeimpfte in Schleswig-Holstein wieder in Gastronomie und Kultureinrichtungen. Anders ist das in Clubs und Diskotheken: dort hält die Landesregierung an 2G+ fest. Eine Testpflicht gibt es bis Anfang April für Eltern von Kita-Kindern, Erzieher und für das Pflegepersonal. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2022 09:00 Uhr

Wahlkampfauftakt der CDU in Neumünster

Schleswig-Holsteins CDU ist am Freitagabend in den Landtagswahlkampf gestartet. Rund 450 Parteimitglieder kamen in die Holstenhallen in Neumünster. Dort war neben Spitzenkandidat Daniel Günther auch Bundeschef Merz anwesend. Den CDU-Mitgliedern in SH bescheinigte Merz eine gute Grundstimmung. Günther sprach davon, dass seine Partei optimistisch in den Wahlkampf gehen könne. Schwerpunkte setzt die CDU auf die Themen Bildung, schnellere Planungsverfahren und Stärkung der Sicherheitsbehörden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2022 08:00 Uhr

Wasserrohrbruch in Neumünster

Ein geplatztes Wasserrohr hat in der Innenstadt von Neumünster zu massiven Problemen geführt. Laut Feuerwehr war die Hauptleitung im Bereich Wasbeker Straße/Am Teich am Freitag kurz vor 17 Uhr gebrochen. Wasser sei auf die Straße und in den Untergrund geflossen, wo es auch auf eine heiße Fernwärmeleitung stieß. Das verdampfte Wasser stieg anschließend aus Kanaldeckeln auf. Nach Angaben der Stadtwerke sind inzwischen wieder alle Haushalte im Bereich des Rohrbruchs mit Wasser versorgt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2022 10:00 Uhr

Große Nachfrage bei Studiengang "Physician Assistents"

Seit zwei Jahren werden am Westküstenklinikum in Heide so genannte "Physician Assistents" ausgebildet. Die Absolventen sollen die Hausärzte künftig bei deren Arbeit entlasten - beispielsweise Spritzen geben oder Hausbesuche übernehmen. Mit den ersten 30 Studierenden - allesamt medizinische Fachangestellte oder Rettungssanitäter - hat das Bildungszentrum am Westküstenklinikum nach eigenen Angaben nur gute Erfahrungen gemacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2022 12:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 1.549,2

Mit einem Wert von 1.549,2 (Vortag: 1.516,3) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein den achten Tag in Folge gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden 7.930 Neuinfektionen gemeldet (Stand 18.3.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 426.508. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 299.200 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle acht neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.221. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2022 08:00 Uhr

Wetter für SH: viel Sonne bei auffrischendem Wind

Heute sonnig und trocken, teils wolkenlos. Erst am Nachmittag und am Abend in Lauenburg dünne hohe Wolken. Die Höchstwerte liegen heute bei 10 Grad in Neumünster bis 12 Grad in Pinneberg. An der Ostseeküste meist nur 7 bis 9 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Nachmittag teils frisch aus Nordost bis Ost. Dann auch mit starken Böen. Die Temperaturen am Abend liegen bei 5 Grad in Dahme bis 8 Grad in Tönning. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.03.2022 19:00 Uhr

