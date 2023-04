Stand: 06.04.2023 08:54 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Staus zum langen Osterwochenende erwartet

Zum Ferienstart in Schleswig-Holstein wird es ab Donnerstag vermutlich voll auf den Straßen im Norden. Der Gründonnerstag zählt auf deutschen Autobahnen ohnehin zu den problematischsten Tagen des Jahres. Laut ADAC wird es voraussichtlich vor allem auf der A7, A23 und der A1 stauen. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird für die Hauptreisezeit die A7 nördlich und südlich vom Elbtunnel von sechs auf acht Spuren erweitert. Und auf der A1 könnte es zu Problemen kommen, weil bei Reinfeld eine Brücke erneuert wird, deshalb stehen nicht alle Spuren zur Verfügung. Die aktuellen Verkehrsnachrichten finden Sie jederzeit im NDR Verkehrsservice. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Einschränkungen bei Bahn in Pinneberg und Wedel

Wer mit der S-Bahn aus Pinneberg und Wedel (Kreis Pinneberg) fährt, muss sich von heute an auf einige Einschränkungen einstellen: Wegen Bauarbeiten ist die Linie S3 zwischen Elbgaustraße und Pinneberg bis einschließlich kommenden Donnerstag gesperrt - laut Bahn werden Busse eingesetzt. Gleiches gilt für die Linie S1 zwischen Blankenese und Wedel, allerdings dauern die Bauarbeiten hier länger. Erst ab dem 24. April verkehrt die S-Bahn hier wieder wie gewohnt. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Zeugen nach Vandalismus in Wedel gesucht

Die Polizei sucht in Wedel (Kreis Pinneberg) nach Tätern oder Täterinnen, die gleich vier Bushaltestellen in einer Nacht zerstört haben. Das Ganze passierte von Dienstag auf Mittwoch in der Moorwegsiedlung. Die Unbekannten hatten die Rückwände der Wartehäuschen kaputt gemacht. Die Polizeidirektion in Bad Segeberg nimmt Hinweise entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.04.2023 | 08:30 Uhr