Stand: 07.03.2023 09:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Elmshorn: Verschwundenes Gemälde wieder aufgetaucht

Die Mitglieder des Elmshorner Kunstvereins im Kreis Pinneberg sind erleichtert: Vor wenigen Tagen war ein Bild verschwunden, das Teil einer Installation zwischen Krückau und Torhaus ist. Jetzt wurde es zurückgegeben. Die Vorsitzende des Kunstvereins Sabine Junge berichtet, dass ein Ehepaar gesehen haben will, wie jemand das fast 4.000 Euro teure Landschaftsgemälde entfernt hatte. Das Paar gab dann an, es hätte das Gemälde in Sicherheit gebracht. Nach den Berichten über das Verschwinden hätten sie es schnell zurückgegeben. Die Ausstellung des Elmshorner Kunstvereins läuft noch bis Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Neue Kita-Räume in Kaltenkirchen - aber kein Personal

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) fehlt Personal für Kindertagesstätten. Gerade erst sind die zusätzlichen Räume an drei Kindertagesstätten fertig geworden. Bis zu 100 weitere Kinder sollen hier eigentlich betreut werden, sagt Bürgermeister Krause. Allerdings konnten noch nicht alle neuen Gruppen starten, denn für etwa 40 Kinder fehlt noch Personal. Es sei schwierig die offenen Stellen zu besetzen, so der Bürgermeister. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Nach Gewaltdrohung: Wieder normaler Unterricht in Ahrensburg

An der Heimgartenschule in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und dem Eric-Kandel-Gymnasium läuft der Unterricht ab heute wieder nach Plan. Das teilte eine Sprecherin des Bildungsministeriums mit. Zuletzt gab es unter anderem einen Tag Distanzlernen, weil Schmierereien mit Gewaltandrohungen auf einer Schultoilette gefunden worden waren. Am Freitag waren deshalb auch Suchhunde auf dem Gelände im Einsatz. Gefunden wurde nichts. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Frauen aus Stormarn erhalten Ehrennadel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verleiht heute die Ehrennadel des Landes. Hintergrund ist der Internationale Frauentag am Mittwoch. Aus Südholstein werden Waltraud Giese aus Bargteheide (Kreis Stormarn) für ihre 30-jährige Arbeit bei der Tafel ausgezeichnet und Ursula Meyer aus Trittau (ebenfalss Kreis Stormarn), die seit 60 Jahren beim DRK aktiv ist. Die Verleihung findet am Nachmittag in Kiel statt. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.03.2023 | 08:30 Uhr