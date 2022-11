Stand: 28.11.2022 09:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bauarbeiten auf der A23 gehen weiter

Die Sanierungsarbeiten auf der A23 gehen in die nächste Phase. Seit Montag wird in Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) gebaut. Diese Woche wird der Überholstreifen in Richtung Norden saniert. In der kommenden Woche werden dann die Arbeiten am Hauptfahrstreifen durchgeführt. Durch die Bauarbeiten ist in dieser Zeit auf einer Länge von rund sieben Kilometern nur eine Spur frei. In knapp zwei Wochen sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Die Arbeiten waren kurzfristig nötig geworden, weil der Asphalt auf diesem Abschnitt nachgibt und die Fahrbahnen absacken. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

Feuer in der Region forderten zwei Opfer

Nach dem Brand einer Gartenlaube in Ahrensburg (Kreis Stormarn) bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist, ermittelt die Polizei weiter die Brandursache. Die Feuerwehr hatte den Mann am Sonnabend beim Löschen der Laube tot aufgefunden. Die Gartenlaube war vollständig ausgebrannt. Auch in Reinbek (Kreis Stormarn) ist am selben Tag eine Frau bei einem Feuer in ihrem Haus ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hat ihre Zigarette den Brand entfacht. Der Mann der bettlägerigen Frau hatte noch versucht das Feuer im Schlafzimmer zu löschen. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

SV Henstedt-Ulzburg gewinnt letztes Hinrunden-Spiel

Gegen Jesteburg konnte der SV Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) in der Frauen-Regionalliga Nord am Sonntag mit 2:0 gewinnen. Nach der Hälfte der Saison stehen die Zweitliga-Absteiger auf Platz 2 und haben fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer HSV. Trainer Christian Jürss ist zufrieden mit der Saison: "Ganz wichtig wird sein, dass wir jetzt das Landespokal-Halbfinale gewinnen gegen Holstein Kiel. Das ist sicherlich eines unserer Haupt-Saisonziele, dass wir Pokalsieger werden in Schleswig-Holstein." | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2022 | 08:30 Uhr