Stand: 01.11.2022 20:25 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A7 nach schwerem Unfall bei Quickborn stundenlang gesperrt

Am Dienstagabend hat es einen schweren Verkehrsunfall auf der A7 Richtung Flensburg gegeben. An der Anschlussstelle Quickborn (Kreis Pinneberg) wollte eine Frau nach Polizeiangaben vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn wechseln und fuhr dabei in den durchgehenden Verkehr. Insgesamt fünf Autos stießen zusammen. Mehrere Menschen wurden schwer, einer lebensgefährlich verletzt. Am Abend hieß es von der Polizei, dass die A7 wegen der Aufräumarbeiten voraussichtlich noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben soll. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 20:00 Uhr

Schuldnerberater aus Norderstedt im NDR-Interview

Rund 350 Klienten hat das Team der AWO Schuldnerberatung in Norderstedt im vergangenen Jahr betreut. Wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten steigt die weiter Zahl an, sagt Horst Wördehoff von der Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt. Wie er seine Arbeit, seine Klienten und die aktuelle Situation wahrnimmt, erzählt Wördehoff im Interview mit NDR-Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 16:30 Uhr

67-Jähriger wegen Beleidigung eines Landrats vor Gericht

Seit Dienstag an muss sich ein 67-jähriger Mann aus Pinneberg erneut vor Gericht verantworten - unter anderem wegen Beleidigung eines ehemaligen Landrats. Vor fünf Jahren waren bei dem Angeklagten mehr als 100 Schusswaffen gefunden worden, dazu auch scharfe Munition, Hülsen und Sprengstoff. Der Kreis Pinneberg hatte ihn damals aufgefordert die Waffen auszuhändigen. Weil er das nicht tat, stellte der Kreis Strafanzeige und das Amtsgericht zwang ihn schließlich dazu, die Waffen abzugeben. Landrat des Kreises war damals Oliver Stolz, den der Angeklagte später mehrfach beleidigte. Er stand deshalb bereits vor Gericht. Nun soll er Stolz erneut beleidigt haben. In den vergangenen beiden Jahren hat er laut Anklage mehrmals beleidigende Parolen an seinem Zaun befestigt. Darüber hinaus habe er dort auch den Holocaust verharmlost. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 8:30 Uhr

Polizei ermittelt nach schwerem Unfall auf A7

Nach einem schweren Unfall auf der A7 bei Bad Bramstedt am Sonnabend Abend ermittelt die Polizei jetzt wegen eines möglichen illegalen Autorennens. Eine 36-jährige hatte beim Überholen ein hinter ihr fahrendes Auto übersehen. Dieses fuhr auf ihren Wagen auf, wodurch die Autofahrerin im Auto eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Laut Autobahnpolizei war der Fahrer mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde unterwegs. Zeugen hatten außerdem von insgesamt drei Autos berichtet, die schnell und in Kolonne auf der linken Spur gefahren sind. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 8:30

Weniger Verbindungen im HVV-Gebiet

Weil viele Fahrer krank sind, dünnt der HVV die Fahrpläne aus. Betroffen davon ist auch die U1 nach Norderstedt. Auf dieser Linie sowie der U3 entfallen ab kommenden Montag die Verstärkerzüge. Auch im Busverkehr, bei den MetroBus-Linien 5 und 6, wird der Takt ausgedünnt. So soll laut Hochbahn garantiert werden, dass die Fahrten, die dann angeboten werden, auch stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2022 | 20:00 Uhr