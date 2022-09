Stand: 23.09.2022 10:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Südholstein: Fridays for Future rufen zu Demos und Mahnwachen auf

Am Freitag wollen sie wieder überall auf die Straße gehen - auch in vielen Orten in Südholstein. In Bad Bramstedt, Bad Segeberg, Elmshorn, Pinneberg und Wedel haben Fridays for Future zu zeitgleichen Demos und Mahnwachen zwischen 13 und 15 Uhr aufgerufen. Die Initiative Fridays for Future fordert unter anderem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für den Klimaschutz. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

Großhansdorf: Gemeinde startet Onlinebefragung zur Radsicherheit

In Großhansdorf startet am Freitag eine Onlinebefragung zur Qualität des Radverkehrssystems in der Gemeinde. Um die klimaschonende Mobilität zu fördern und das Umsteigen zum Beispiel aufs Rad attraktiver zu machen, sollen Rad- und Fußwege sicherer gemacht werden. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Probleme aufzuzeigen und auch Lösungsvorschläge einzubringen. Die Befragung soll vier Wochen dauern. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

Bad Segeberg: Landesweiter Laufabzeichen-Wettbewerb startet

Um 10 Uhr soll auf dem Marktplatz in Bad Segeberg der Startschuss gegeben werden. Mehrere Tausend Schülerinnen und Schüler wollen mit ihren Schule an dem Wettbewerb teilnehmen - unter anderem vom Städtischen Gymnasiums und der Schule am Seminarweg. Beim Laufabzeichen-Wettbewerb geht es nicht um Schnelligkeit, sondern vielmehr um Ausdauer, heißt es von den Veranstaltern. Die Schülerinnen und Schüler laufen je nach Kondition ununterbrochen 15, 30 oder 60 Minuten am Stück. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

