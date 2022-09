Stand: 21.09.2022 08:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nach Datenpanne: Arbeitsgruppe soll Vorgang aufklären

Wie die Pinneberger Kreisverwaltung mitteilte, waren etwa sechs Monate lang die Daten von 3.000 Menschen auf der Homepage des Kreises abrufbar. Eine Arbeitsgruppe soll nun aufarbeiten, wie es zu der Datenpanne kommen konnte. Die Betroffenen hatten sich als Corona-positiv auf der Seite registriert und zum Beispiel Name und Anschrift angegeben, erklärte Kreissprecherin Katja Wohlers. "Es handelte sich definitiv nicht um einen Hackerangriff, sondern es war ein Fehler, der bei der technischen Konfiguration der Website unterlaufen ist", erklärte die Sprecherin. Laut Kreisverwaltung wurden 59 Datensätze eingesehen. Die Datenlecks sind laut Wohlers inzwischen geschlossen und die Betroffenen informiert. Außerdem wurde die zuständige Aufsichtsbehörde, das Landeszentrum für Datenschutz, eingeschaltet. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Polizei Pinneberg sucht Schlangenbesitzer

Die Polizei im Kreis Pinneberg sucht nach dem Besitzer einer Albino-Kornnatter. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatten in Moorrege Anwohner die weiße Schlange schon am Sonntag vor einer Woche in ihrem Garten gefunden und sie an die Polizei übergeben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich das ungiftige Tier schon seit zwei Monaten in der Gegend aufhalten. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

A21: Anschlussstelle Schwissel wird wieder freigegeben

Die Bauarbeiten an der Fahrbahn auf der A21 zwischen Leezen und Bad Segeberg sind bald abgeschlossen. Am Mittwoch wird der Verkehr Richtung Norden wieder auf seine normale Fahrbahn umgelegt. Dadurch kann auch wieder die Anschlussstelle Schwissel genutzt werden. Diese war seit April gesperrt. Die Strecke bleibt bis zum Ende der Arbeiten jedoch weiterhin einspurig. Geplant ist laut zuständiger Autobahn GmbH, dass die Bauarbeiten im November beendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Polizei in Pinneberg sucht Zeugen nach möglichem sexuellen Übergriff

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 25-Jährige am Freitag, 9. September, betrunken nach einem Barbesuch im Pinneberger Fahltskamp in ein Auto zu zwei Männern gestiegen. Erst Stunden später tauchte sie in Halstenbek (Kreis Pinneberg) wieder auf und hatte mehrere Blutergüsse. Laut Polizei erinnert sie sich kaum an die Geschehnisse. Die Polizei sucht jetzt nach den unbekannten Männern und nach Zeugen, die am 9. September in der Bar waren. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 20.9.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 234,0, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 196,0 und der Kreis Segeberg 251,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 250,8. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

