Stand: 20.09.2022 10:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unfall auf regennasser A1

Wegen des starken Regens ist am Montagnachmittag ein Autofahrer auf der Autobahn 1 von der nassen Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs und hatte bei Buddikate (Kreis Stormarn) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kollidierte mit der Außenleitplanke, wodurch sich das Auto um die eigene Achse drehte und mit einem weiteren Pkw zusammenstieß. Anschließend kam es auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Beide Autos wurden stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall aber niemand. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Neues Gründungs- und Technologiezentrum im Kreis Pinneberg geplant

Der Kreis Pinneberg plant ein neues Gründungs- und Technologiezentrum, damit sich neue Firmen ansiedeln können. Das neue Zentrum soll auf dem Gelände der Parkstadt Eggerstedt entstehen und Raum für verschiedene Büros, Co-Working-Spaces und Werkstätten bieten. Ein Branchenschwerpunkt: Energie und Umwelt. Noch bis Ende September können sich Städte und Gemeinden im Kreis um den Bau des Technologiezentrums bewerben. Der Kreis beteiligt sich mit fünf Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Südholstein: Zweiter Streik-Tag im privaten Busgewerbe

Für viele Pendler in Südholstein heißt es heute erneut: Auto statt Bus. Denn die Gewerkschaft ver.di hat Fahrer und Werkmitarbeiter privater Busunternehmen zum Streik aufgerufen. Betroffen sind alle Linien der Kreis-Verkehrsgesellschaft in Pinneberg, sowie Strecken von Autokraft im HVV und VHH Gebiet. Konkret geht es um die Buslinien in und um Ahrensburg. Genauso wie alle Strecken zwischen Elmshorn und Hamburg im Kreis Pinneberg. Dort sollen laut zuständiger Kreisverkehrsgesellschaft gar keine Busse fahren. Und auch Verbindungen im Kreis Segeberg können durch den Streik ausfallen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2022 | 08:30 Uhr