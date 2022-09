Stand: 19.09.2022 09:54 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Südholstein: Bus-Streik sorgt für Einschränkungen im Nahverkehr

Für viele Pendler in Südholstein heißt es am Montagmorgen – Auto statt Bus. Denn die Gewerkschaft ver.di hatte zu dem Streik bei den Busfahrern aufgerufen. Betroffen sind alle Linien der Kreis-Verkehrsgesellschaft in Pinneberg, sowie Strecken von Autokraft im HVV und VHH Gebiet. Betroffen sind die Buslinien in und um Ahrensburg. Genauso wie alle Strecken zwischen Elmshorn und Hamburg im Kreis Pinneberg. Dort sollen laut zuständiger Kreisverkehrsgesellschaft am Montag gar keine Busse fahren. Und auch Verbindungen im Kreis Segeberg können durch den Streik ausfallen. Es gilt: Vor Fahrtantritt informieren, ob der Bus fährt. Ver.di fordert für die rund 1.900 Beschäftigten maximal 3,90 Euro mehr pro Stunde. Am Dienstag soll es eine Demo und Kundgebung in Kiel geben. Auch dann sind die Busfahrer wieder zum Streik aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Henstedt-Ulzburg: Hebammen starten Petition gegen Schließung der Geburtsstation

Die Hebammen der Geburtsstation der Paracelsus Klinik in Henstedt-Ulzburg haben eine Petition gegen die Schließung der Station gestartet. Innerhalb weniger Tage kamen bereits mehr als 3.000 Unterschriften zusammen. 4.000 sollen laut der Hebammen erreicht werden. Die Geburtsstation soll laut Klinikleitung wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen werden. Dagegen hatten die Hebammen vor knapp zwei Wochen bereits demonstriert. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Ahrensburg: Bürgerentscheid gegen die Reduzierung der Parkplätze in der Innenstadt

Die Stadt Ahrensburg darf öffentliche Parkplätze in der Innenstadt nicht reduzieren. Das wurde am Sonntag in einem Bürgerentscheid so abgestimmt. Das Ergebnis war knapp: 51, 5 Prozent der teilnehmenden Anwohnerinnen und Anwohner waren gegen die Abschaffung. Die Stadt hatte vor, 50 Parkplätze abzuschaffen, um so die Innenstadt attraktiver zu machen. Daraufhin hatten Einzelhändler den Entscheid initiiert. Ihre Befürchtung: Weniger Parkplätze bedeuten auch weniger Kundschaft. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

