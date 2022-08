Stand: 05.08.2022 09:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hitze und Gewitter: Viele Einsätze für Feuerwehren

Nach der Hitze am Tage kamen am Abend Gewitter. In Ellerbek schlug ein Blitz in ein Haus ein. Im Keller brach ein Brand aus. Laut Polizeisprecher konnte dieser jedoch schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. In den Kreisen Stormarn, Ostholstein und Herzogtum kippten durch Sturmböen mehrere Bäume um. Noch vor dem Regen am Abend brannte ein Stoppelfeld in Siek im Kreis Stormarn. Auch mehrere Hecken von nahegelegenen Grundstücken gingen dabei in Flammen auf. Sogar Wohnhäuser waren nach Angaben der Feuerwehr bedroht, aber die Einsatzkräfte konnten das noch rechtzeitig verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

NABU bittet um Hilfe für Vögel

Die Hitze der vergangenen Tage hat Vögeln und anderen Tieren zu schaffen gemacht. Nach Angaben des Leiters der NABU Vogelstation Wedeler Marsch hatten besonders Mauersegler, Haussperlinge und Fledermäuse gelitten. Sie leben oft unter Dachkanten, dort heize es sich extrem auf. Die Naturschützer bitten Garten- und Balkonbesitzer kleine Wasserschalen für die Tiere aufzustellen, damit diese etwas trinken können. Das Wasser sollte täglich gewechselt werden und für Katzen schlecht erreichbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

Karl-May-Spiele begrüßen die 200.000ste Besucherin

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg freuen sich über eine gute Saison. Gestern Abend wurde die 200.000ste Besucherin begrüßt. Die Gewinnerin kommt aus Rheinland-Pfalz. Sie bekam für sich und ihre Familie für das kommende Jahr einen mehrtägigen Urlaub in Schleswig-Holstein geschenkt. Mit dabei ist ein Besuch der Karl-May Spiele, sowie ein Rundflug über Schleswig-Holstein. Die Karl-May-Spiele mit dem Stück „Der Ölprinz“ laufen noch bis zum 4. September. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 04.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 357,5. Der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 255,5 und der Kreis Segeberg 397,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 377,0. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

