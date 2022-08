Stand: 04.08.2022 09:03 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bei über 30 Grad: Eis zu kaufen wird teurer

Heute wird es erneut warm, auch in Südholstein liegen heute die Temperaturen jenseits der 30 Grad. In den Eisdielen ist jedoch zu bemerken: einige Anbieter mussten erst vor kurzem ihre Preise auf 1,50 bis 1,60 Euro je Kugel anheben. Grund dafür sind die steigenden Energiepreise. Außerdem sind verschiedene Zutaten teurer geworden, zum Beispiel Pistazien und Himbeeren. Manche Eisdielen haben diese Sorten deshalb sogar vorübergehend aus dem Sortiment genommen.| NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Tunnelbau durch Elbe gestartet

Das Kohlekraftwerk in Wedel soll in drei Jahren vom Netz gehen, so die aktuellen Planungen. Die Energie soll stattdessen ein modernes Gas- und Dampfturbinen Kraftwerk im Hamburger Hafen liefern. Heute starten laut Hamburger Umweltbehörde schon mal die Bauarbeiten für den Tunnel, der die Abwärme aus dem neuen Kraftwerk Richtung Norden bringen soll. Das etwas mehr als 1 Kilometer lange Bauwerk soll durch die Elbe gehen und in gut zwei Jahren fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

NDR Festival in Norderstedt

Am Samstag Nachmittag startet das NDR Festival auf dem Norderstedter Rathausmarkt. Erwartet werden unter anderem Sydney Youngblood und Michael Schulte. Der Eintritt ist kostenfrei. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Arved Fuchs auf dem Weg der Besserung

Nach seiner Notoperation ist Polarforscher Arved Fuchs auf dem Weg der Besserung. Der Bad Bramstedter kuriert sich mittlerweile zu Hause aus. Es gehe ihm jeden Tag etwas besser, sagte er im Interview mit NDR Schleswig-Holstein: "Ich bin noch nicht hundertprozentig fit, das ist ja auch nicht zu erwarten, aber mir geht’s deutlich besser". Der 69-Jährige hatte während einer Expedition im Polarmeer eine Darmblutung und musste in einem isländischen Krankenhaus notoperiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 16:30 Uhr

Alexander Klaws zurück im Sattel

Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg reitet ab Donnerstag wieder Alexander Klaws durch die Arena. Der Winnetou-Darsteller hatte vor ein paar Wochen Corona und war in den vergangenen Tagen wegen der Folgen krankgeschrieben. Allerdings gibt es im Ensemble einen weiteren aktuellen Fall. Die Zweitbesetzung springt ein.| NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 03.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 347,4. Der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 265,7 und der Kreis Segeberg 408,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 380,0. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

