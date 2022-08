Stand: 02.08.2022 09:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mitarbeiter des Klinikums Bad Bramstedt kämpfen um mehr Lohn

Das Team des Klinikums Bad Bramstedt im Kreis Segeberg setzt sich für mehr Geld ein. Am Mittag hat die Gewerkschaft ver.di zu einer Protestaktion aufgerufen. Laut einer ver.di-Sprecherin bekommt eine Pflegekraft in Bad Bramstedt ein Einstiegsgehalt von rund 2.500 Euro brutto. In anderen Häusern sind es 2.900 Euro brutto. Dort gelte der Flächentarifvertrag des öffentlichen Dienstes. An genau diesen sollen sich auch die Gehälter des 500-köpfigen Teams in Bad Bramstedt annähern, so die ver.di-Forderung. Zusätzlich sorgen sich die Mitarbeitenden um ihre Zukunft, denn der Hauptgesellschafter, die Deutsche Rentenversicherung Nord, will zum Jahresende aussteigen und sucht einen Nachfolger. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Polarforscher Fuchs erholt sich nach Not-OP in Bad Bramstedt

Arved Fuchs ist nicht mehr im Krankenhaus. Nach einer Not-Operation in Island war der 69-Jährige vergangene Woche nach Deutschland geflogen und in die Uniklinik Kiel gebracht worden. Schon am Freitag konnte Fuchs das Krankenhaus wieder verlassen und erholt sich jetzt zu Hause in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg), wie seine Frau Brigitte Ellerbrock NDR Schleswig-Holstein auf Nachfrage mitteilte. Eigentlich wollte Fuchs in Richtung Grönland aufbrechen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu erforschen, musste dann aber notoperiert werden. Aktuell ist es unklar, wie es mit der aktuellen Expedition zur Erforschung des Klimawandels vor Grönland weitergeht. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Rellingen erhält Skate-Anlage

Rellingen im Kreis Pinneberg erhält mehr als eine halbe Million Euro von Bund und Land für eine sogenannte Roll- und Radsportanlage, so ein Ministeriumssprecher. Kinder und Jugendliche sollen auf der Anlage mit BMX-Rädern, Skateboards und Inlinern fahren können. Gebaut wird an der Caspar-Voght-Schule. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 915.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

NDR Festival kommt nach Norderstedt

Das NDR Festival macht an diesem Freitag und am Sonnabend Station in Norderstedt in der Rathausallee. Bei der Challenge müssen die Norderstedter beweisen, dass sie mindestens 52 unterschiedliche Sportarten ausüben. Dabei steht jede Sportart für ein Jahr seit der Gründung der Stadt im Jahre 1970. Musik auf der Bühne kommt am Freitag von 90er-Star Sydney Youngblood und Sonnabend Michael Schulte. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 01.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 361,9. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 506,1 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 282,0 derzeit die niedrigste Inzidenz im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 399,8. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

