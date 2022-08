Stand: 01.08.2022 09:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Pilotprojekt: Polizei in Stormarn bekommt Taser

Polizisten in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Neumünster sind von heute an mit elektronischen Tasern ausgestattet. Diese Geräte schießen kleine Nadeln durch die Kleidung von Menschen - und dann wird ein elektrischer Stromschlag abgegeben. So sollen sich Beamte besser verteidigen können. Weil der Einsatz von Tasern zum Beispiel für Personen mit Herzschrittmachern lebensgefährlich sein kann, begleiten Ärzte der Polizei das Pilotprojekt. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

Planung von Gas-Pipeline in der Region wird fortgesetzt

Zwischen dem künftigen LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Hetlingen (Kreis Pinneberg) soll eine 54 Kilometer lange Gas-Pipeline gebaut werden. Heute endet laut Land die Frist, um Einwände gegen das Projekt einzureichen. Vor zwei Wochen erst hatte die Landesregierung die Planungsunterlagen veröffentlicht. Kritiker sagen, dass die Zeit nicht gereicht hat, um die umfangreichen Dateien zu sichten. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

Regionalliga-Auftakt bei Eintracht Norderstedt

Eintracht Norderstedt ist gestern in die neue Fußball-Regionalliga-Saison gestartet. Zum Auftakt lieferte sich die Mannschaft zuhause ein Unentschieden (0:0) gegen Drittliga-Absteiger TSV Havelse. Das nächste Spiel steht dann am Sonnabend gegen den SSV Jeddeloh II an. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

