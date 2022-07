Stand: 21.07.2022 11:23 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Große Hitze führt zu höherem Wasserverbrauch in Quickborn

Die Bewohner von Quickborn (Kreis Pinneberg) haben in den vergangenen Tagen gut 20 Prozent mehr Wasser verbraucht als in den Wochen zuvor. Das teilten die Stadtwerke auf Anfrage mit. Laut einer Sprecherin sei man auf diese Situation vorbereitet gewesen und habe dafür die Wasser-Depots vorab aufgefüllt. Besonders viel Wasser wurde demnach zwischen 20 und 21 Uhr verbraucht. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Brandstiftung in Kirche in Leezen

Unbekannte haben offenbar bereits am Montag in der Kirche in Leezen (Kreis Segeberg) Feuer gelegt. Wie die Polizei nun mitteilte, hatten Passanten den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Demnach soll im hinteren Bereich der Kirche jemand einen Karton mit Kerzen angezündet haben. Die Beamten ermitteln wegen versuchter schwerer Brandstiftung und suchen Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

21-Jähriger nach Gewalttat in Untersuchungshaft

Nachdem vor rund zwei Wochen ein 19-Jähriger am Bahnhof in Pinneberg angegriffen wurde, sitzt nun ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Demnach hatten am 6. Juli Polizisten und Sanitäter den jungen Mann mit schweren Bauchverletzungen am Bahnhof gefunden. Genaueres wollten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Der junge Mann musste notoperiert werden. Zeugenaussagen und Videoaufnahmen haben die Ermittler dann zu dem 21-jährigen Verdächtigen geführt. Er wurde bereits vergangenen Donnerstag festgenommen und Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 20.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 528,7. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 737,5 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 425,8 derzeit eine der niedrigsten Inzidenzen im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 609,4. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

