Ingenieursmangel in Ahrensburg

Die Stadt Ahrensburg (Kreis Stormarn) sucht händeringend nach Ingenieurinnen und Ingenieuren für das Bauamt. Nach Angaben des zuständigen Fachbereichsleiters sind sechs von sieben Stellen gerade nicht besetzt. Das erschwert die Umsetzung vieler dringend nötiger Projekte in Ahrensburg, so können diverse Straßenschäden, aber auch Ampeln nicht erneuert werden. Laut dem Städteverband in Schleswig-Holstein gehen die wenigen freien Ingenieurinnen Ingenieure eher in die freie Wirtschaft. Die Stadt Ahrensburg will es jetzt mit einem Headhunter versuchen, also jemanden engagieren, der das Fachpersonal von anderen Unternehmen abwirbt. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

Gutes Badewasser in Südholstein

In den derzeitigen Sommerferien dürfen sich die Schülerinnen und Schüler in Südholstein nicht nur über hohe Temperaturen, sondern auch die gute Wasserqualität an den Seen im Kreis freuen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die an allen Badestellen in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn gut oder sogar sehr gut. Blaualgen also zum Beispiel sind noch nirgendwo ein Problem. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

Helgolands Bürgermeister verliert die "Lange Anna Challenge"

Helgolands (Kreis Pinneberg) Bürgermeister Jörg Singer hat die "Lange Anna Challenge" deutlich verloren. Er hatte gewettet, dass er mit einem Surfboard mit Elektroantrieb schneller ist als der Highspeed-Katamaran Halunder Jet. Das Rennen fand auf der knapp ein Kilometer langen Strecke zwischen Helgoland und der Nebeninsel Düne statt. Die Beteiligten wollten mit dem Wettrennen auf den Plastikmüll in den Meeren aufmerksam machen. Außerdem hoffen sie auf Unterstützung, um spezielle Plastikmülleimer im Helgoländer Hafen zu finanzieren. Sie können automatisch Plastikreste aus dem Meer sammeln und kosten 30.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 12.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 636,8. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 926,9 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 515,9 derzeit eine der niedrigsten Inzidenzen im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 685,4. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

