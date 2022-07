Stand: 12.07.2022 10:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Sauerstoffmangel in der Elbe

Seit rund vier Wochen herrscht in der Elbe und im Hamburger Hafen akuter Sauerstoffmangel. Umweltschützer haben jetzt erneut Alarm geschlagen - und sprechen vom größten Fischsterben seit langem. Das Sauerstoffloch erstreckt sich demnach vom Süden Hamburgs bis nach Wedel im Kreis Pinneberg. Klaus Baumgart vom Förderkreis "Rettet die Elbe" sagte wörtlich: "Die Elbe röchelt". Aufgrund des Sauerstoffmangels würden zurzeit immer wieder tote FIsche angespült, darunter auch große Störe, die erst vor einigen Jahren wieder an der Elbe angesiedelt wurden. Auch die Hamburger Umweltbehörde bestätigt, dass das Sauerstoffloch in diesem Jahr deutlich größer ist als in den vergangenen Jahren. Die gute Nachricht: Seit einigen Tagen steigen die Sauerstoffmengen wieder leicht über den kritischen Wert von vier Milligramm pro Liter. Die Umweltschützer befürchten aber, dass sich das bald wieder ändern könnte, wenn die Temperaturen wieder steigen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Prozess gegen 21-jährigen mutmaßlichen Tankstellenräuber eröffnet

Vor dem Jugendschöffengericht Pinneberg beginnt heute der Prozess gegen einen jungen Mann aus Rellingen (Kreis Pinneberg). Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-Jährigen vor, zu einer Gruppe von Tankstellen-Räubern zu gehören. Er soll bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Appen der Fahrer gewesen sein und seine drei Komplizen in der Nähe des Tatorts abgesetzt haben. Einer der Männer soll dann in die Tankstelle gegangen sein und den Kassierer mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Die Täter erbeuteten laut Staatsanwaltschaft rund 400 Euro. Polizisten nahmen sie nur wenige Minuten nach der Tat fest. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Hausdurchsuchung nach großem E-Scooter-Raub

Nach dem Diebstahl von 240 E-Scootern aus einer Hamburger Lagerhalle Anfang Mai hat die Polizei nun Wohn- und Geschäftsräume im Kreis Stormarn sowie in Hamburg und Niedersachsen durchsucht. Nach Angaben der Beamten wurden dabei bereits am Freitagvormittag Beweismittel sichergestellt und Beschuldigte angetroffen. Das Diebesgut hätte einen Gesamtwert von fast 200.000 Euro. Wenige Wochen nach dem ersten Raub wurde nach Polizeiangaben in ein zweites Lager in der Nähe eingebrochen. Dabei wurden Staubsauger, Kühlschränke und Soundsysteme im Wert von 100.000 Euro entwendet. Die Beamten identifizierten acht Tatverdächtige im Alter von 26 bis 30 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 11.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 652,2. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 934,7 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 510,6 derzeit eine der niedrigsten Inzidenzen im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 737,3. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.07.2022 | 08:30 Uhr