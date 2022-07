Stand: 11.07.2022 09:26 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Zwei Tote in Elmshorn: Haftbefehl gegen 29-Jährigen

Nachdem am Sonnabend in einem Wohnhaus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) die Leichen zweier Frauen gefunden worden waren, ist gegen einen 29-jährigen Mann Haftbefehl erlassen worden. Ihm werde Mord in zwei Fällen vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag mit. Er stehe im Verdacht, die 19 und 23 Jahre alten Frauen in der Wohnung getötet zu haben, in der die beiden Frauen gemeinsam lebten. Der in Baden-Württemberg lebende Mann war kurz nach dem Fund der beiden Toten festgenommen worden. Das Motiv und die genaueren Umstände sind noch unklar, die Mordkommission ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

A23 bei Halstenbek: Nur eine Fahrspur in Richtung Heide wegen Bauarbeiten

Auf der A23 zwischen Hamburg und Heide (Kreis Dithmarschen) kann es ab heute Behinderungen geben. Zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder beginnen monatelange Bauarbeiten. In Richtung Heide wird bis zum 21. Juli nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. In Richtung Hamburg sind in dieser Woche noch zwei Fahrspuren frei, ab der kommenden Woche nur noch eine. Mitte Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Auf Hamburger Gebiet muss die Autobahn von Grund auf erneuert werden. Außerdem kommt offenporiger Asphalt für besseren Lärmschutz zum Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

L105 in Wedel bis Freitag gesperrt

Wer mit dem Auto zwischen Pinneberg und Wedel (Kreis Pinneberg) unterwegs ist, muss heute und in den kommenden Tagen einen Umweg fahren. Wegen Sanierungsarbeiten ist die L105, die Pinneberger Straße in Wedel, nach Angaben der Stadt bis Freitag voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Gemeinde Holm (Kreis Pinneberg) und die B431. Die Pinneberger Straße wird laut Stadt wegen anstehender Baumaßnahmen in anderen Bereichen saniert - dann soll der Baustellenverkehr über diese Strecke laufen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

