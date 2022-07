Stand: 08.07.2022 10:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Lange Schlangen am Hamburger Flughafen

Die Betreiber des Hamburger Flughafens rechnen heute mit dem verkehrsreichsten Tag – 155 Starts und Landungen über Südholstein. Um die erwarteten rund 43.000 Passagiere abfertigen zu können, wurde das Personal einer Flughafensprecherin zufolge aufgestockt. Es könne aber nach wie vor zu Wartezeiten kommen, Fluggäste sollen zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Heute Morgen gab es bereits lange Schlangen an den Terminals. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

Nordufer der Krückau in Elmshorn wegen Einsturzgefahr gesperrt

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist wegen Einsturzgefahr das Nordufer des Flusses Krückau zwischen Wedenkampbrücke und Käpten-Jürs-Brücke gesperrt. Die Ursache sind Risse in der Stützwand. Die soll nun nach Angaben der Stadt schnellstmöglich saniert werden. Der große Parkplatz am Nordufer ist nicht von der Sperrung betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

Tiere mit Hilfe von Drohnen gerettet

Mehr als 200 Rehkitze wurden seit Mai von der Kreisjägerschaft Pinneberg und dem Verein Wildtierrettung Pinneberg Nord mit Drohnen gerettet. Dazu kommen mehrere Hasenbabys und andere Jungtiere, so die Bilanz der Einsätze von Mitte Mai bis Ende Juni. Wärmebild-Drohnen spüren die Jungtiere in Feldern auf, bevor dort große Landmaschinen durchfahren. Die Drohnenflüge werden durch Spenden finanziert. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:00 Uhr

Seeadler im Wildpark Eekholt wieder ausgewildert

Fast zwei Monate haben sich Tierpfleger im Wildpark Eekholt (Kreis Segeberg) um einen verletzten Seeadler gekümmert. Mittlerweile ist das Tier wieder fit. Es wurde am Donnerstag wieder in die Freiheit entlassen. Mitte Mai war der Vogel mit einem Windrad im Kreis Schleswig-Flensburg kollidiert. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 12:00 Uhr

Kreis Stormarn mit niedrigster Inzidenz in SH

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 7.7.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 793,5. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 1.171,9 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 627,5 derzeit die niedrigste Inzidenz im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 922,1. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:30 Uhr

