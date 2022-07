Stand: 07.07.2022 09:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schwerer Unfall auf der A1

Auf der A1 zwischen dem Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe (beides Kreis Stormarn) gab es heute früh einen schweren Unfall. Nach Angaben der Rettungsleitstelle waren ein Auto und ein Lkw beteiligt. Mehr konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Autobahn ist seit den frühen Morgenstunden gesperrt, soll laut den Beamten aber demnächst wieder freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Seeadler im Wildpark Eekholt wieder ausgewildert

Fast zwei Monate haben sich Tierpfleger im Wildpark Eekholt um einen verletzten Seeadler gekümmert. Mittlerweile ist das Tier wieder fit und wird heute nach Angaben des Wildparks wieder in die Freiheit entlassen. Mitte Mai war der Vogel mit einem Windrad im Kreis Schleswig-Flensburg kollidiert. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Diabetes-Treff in Bad Segeberg

Rund 300 Jugendliche und junge Erwachsene mit Diabetes Typ 1 treffen sich von heute an in Bad Segeberg. Beim sogenannten "Camp D" soll es neben dem Erfahrungsaustausch auch darum gehen, dass sich die 16- bis 25-Jährigen in verschiedenen Workshops bei Expertinnen und Experten über wichtige Themen informieren können. Es geht zum Beispiel um Reisen mit der Autoimmunerkrankung oder was man beim Sport beachten muss. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 06:30 Uhr

Kreis Stormarn mit niedrigster Inzidenz in SH

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 6.7.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 759,6. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 1.148,0 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 600,2 derzeit die niedrigste Inzidenz im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 961,3. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2022 | 08:30 Uhr