Stand: 05.07.2022 10:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

In Südholstein steigen die Gaspreise

Die Energieversorger in Südholstein rechnen mit einem weiteren Anstieg der Gaspreise. Bei den Stadtwerken Elmshorn (Kreis Pinneberg) beispielsweise muss ab kommenden Monat knapp zehn Cent für die Kilowattstunde gezahlt werden - dass sind 1,5 Cent mehr als vorher. Für eine Familie bedeutet das Mehrausgaben von rund 20 Euro pro Monat, so ein Sprecher. Bei den Stadtwerken Norderstedt (Kreis Segeberg) wurden die Gaspreise bereits im April auf mehr als 14 Cent pro Kilowattstunde erhöht, das ist mehr als eine Verdopplung. Laut Oliver Weiß von den Stadtwerken merken das die Verbraucher aber nicht sofort, da die Abschläge zunächst unverändert bleiben. Er rät: "Die Haushalte sollten sich ihre monatlichen Abschlagszahlungen nochmal sehr gründlich anschauen und überprüfen, ob es zum Verbrauch, insbesondere auf das Jahr betrachtet, passt." Für das kommende Jahr erwarten einige Stadtwerke erneut Preiserhöhungen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Versuchter Mord: Urteilsverkündung am Landgericht Kiel

Am Landgericht Kiel fällt heute das Urteil in einem versuchten Mordfall. Angeklagt ist ein 37-Jähriger, der in Norderstedt im Dezember versucht haben soll, mit einem Messer seine Ex-Partnerin zu töten. Die Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes. Das Urteil wird gegen 14 Uhr erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Ehrennadel des Landes wird in Kiel verliehen

Vier Frauen und Männer werden heute in Kiel von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für ihr ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet. Auch Horst Kornelius aus Wahlstedt im Kreis Segeberg gehört dazu. Er engagiert sich seit 1975 im "Kleinen Theater am Markt" in Wahlstedt. Die Auszeichnung wird an Personen verliehen, die sich durch ehrenamtliche Tätigkeit über einen längeren Zeitraum besonders verdient gemacht haben. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2022 | 08:30 Uhr