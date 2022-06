Stand: 14.06.2022 10:13 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Neues Umspannwerk im Kreis Stormarn

Damit Netzbetreiber SH Netz künftig mehr Strom liefern kann, entsteht in Braak (Kreis Stormarn) gerade ein neues Umspannwerk, das 2023 fertig sein soll. Außerdem wird das Umspannwerk in der Nachbargemeinde Stapelfeld vergrößert. Insgesamt investiert SH Netz rund neun Millionen Euro, erklärt Sprecher Ove Struck. Das Unternehmen rechnet damit, dass insgesamt der Bedarf an Strom weiter anwachsen wird. Gleichzeitig wird immer mehr Strom ins Netz eingespeist: bald auch von einer neuen Müllverbrennungsanlage in Stapelfeld. Die soll ebenfalls im kommenden Jahr fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Weltblutspendetag: DRK in Lütjensee ruft zum Spenden auf

Zum heutigen Weltblutspendetag ruft der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes in Lütjensee (Kreis Stormarn) zum Blutspenden auf. Jeden Tag fehlten im Land zirka 50 bis 60 Spenden, so eine Sprecherin. Wer in Südholstein heute zur Blutspende möchte, kann entweder nach Neumünster fahren oder nach Escheburg im Kreis Herzogtum-Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Gute Saison für die Baumschulen in Schleswig-Holstein

In Ellerhoop (Kreis Pinneberg) hat der Landesverband der Baumschulen am Montagabend die Bilanz für die Saison 2021/22 vorgestellt. Demnach haben die rund 300 Betriebe im Land - von denen die meisten im Kreis Pinneberg sitzen - rund 15 Prozent mehr verkauft als noch ein Jahr vorher. Vor allem sogenannte Klimabäume waren in der vergangenen Saison gefragt. Diese können extremen Wetterlagen, wie zum Beispiel Trockenheit, besser standhalten. Doch neben dem Umsatz sind auch die Kosten gestiegen. Grund ist unter anderem der Krieg in der Ukraine. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 13.06.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 633,6. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 742,4 gemeldet, für den Kreis Stormarn 593,1. Die landesweite Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt bei 688,9. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.06.2022 | 08:30 Uhr