Pfingstwochenende: Volle Züge, wenig Zwischenfälle

Urlauber und Pendler mussten sich am Wochenende auf volle Regionalzüge einstellen. Vor allem der Rückreiseverkehr am Pfingstmontag sorgte bei der Bahn auf den Strecken von den Küsten nach Hamburg für extrem volle Wagons, so ein Sprecher. Einige Fahrgäste mussten an den Bahnsteigen stehen gelassen werden. Vor allem die Strecke von Westerland (Kreis Nordfriesland) über Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Pinneberg war betroffen. Polizei und die Feuerwehren in Südholstein melden dagegen ein überwiegend ruhiges Wochenende. Lediglich die Freiwillige Feuerwehr Lentföhrden im Kreis Segeberg musste das Feuer eines Dachstuhls löschen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Stutthof-Prozess: Ehemaliger Wachmann soll aussagen

Im sogenannten Stuffhof-Prozess vor dem Itzehoer Landgericht soll heute ein ehemaliger Wachmann des Konzentrationslagers als Zeuge aussagen. Der 95-jährige Bruno Dey war bis April 1945 für ein Jahr als SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof tätig. Der Mann stand bereits selbst als Angeklagter vor Gericht und wurde vor zwei Jahren wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. In seinem Prozess vor dem Hamburger Landgericht hatte er von einer Gaskammer und toten Häftlingen berichtet. Im aktuellen Prozess erhoffen sich die Vertreter der Nebenklage, dass sich der Zeuge an die KZ-Sekretärin Irmgard F. erinnern kann. Der 96-Jährigen, die in Quickborn lebt, wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen im früheren Konzentrationslager Stutthof bei Danzig vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Kinder aus der Ukraine machen Urlaub in Wittenborn

Sommerferien für 120 Kinder aus der Ukraine: Auf dem Jugendzeltplatz in Wittenborn (Kreis Segeberg) können ukrainische Kinder von heute an für die kommenden vier Wochen Urlaub machen. Sie sollen dort in sicherer Umgebung ihre Ferien verbringen können, so der Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

