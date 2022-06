Stand: 02.06.2022 12:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Einzelner Wolf in SH hat 16 Nutztiere gerissen

Auf einen einzelnen Wolf sind in Schleswig-Holstein 16 Risse von Nutztieren der vergangenen Monate zurückzuführen. Das Tier mit der Kennung "GW2441m" habe immer wieder einzelne Schafe erbeutet, teilte das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) mit. Der Wolf war in den Kreisen Segeberg, Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und Schleswig-Flensburg aktiv. Nach Angaben des LLUR wurden in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Wolfssichtungen und Schafsrisse dokumentiert. Keines der Tiere sei aber so aktiv gewesen wie "GW2441m". 2021 wurde ein Dutzend Wölfe in Schleswig-Holstein nachgewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 12:30 Uhr

Weniger Vorsorge während der Pandemie

Die Zahl der Früh-Erkennungsuntersuchungen ist im ersten Corona-Jahr in Südholstein stark eingebrochen. Das geht aus dem Arztreport der Krankenkasse Barmer hervor, der am Mittwoch vorstellt wurde. Demnach ist in Südholstein 2019, also vor der Pandemie, noch jeder siebte Erwachsene zur Vorsorge-Untersuchungen gegangen. 2020 war es nur noch jeder elfte Erwachsene. Auch im Krankenhaus Reinbek im Kreis Stormarn hat man den Rückgang der Untersuchungen deutlich gemerkt, wie Chefarzt Stefan Jäckle bestätigt, dennoch zeichne sich mittlerweile wieder ein steigender Trend ab. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Mehrere Einsätze wegen Hagelschauer und Gewitter

Am Mittwochvormittag hatte es einen tödlichen Verkehrsunfall auf der A 21 zwischen den Anschlussstellen Wankendorf und Nettelsee gegeben. Laut Polizei waren sechs PKW und ein LKW an dem Unfall beteiligt. Eine Person starb noch an der Unfallstelle, 3 Menschen wurden schwer und 2 leicht verletzt. Plötzlicher Hagelschauer könnte der Grund für den Unfall sein. Die Polizei ermittelt dort und auch nach einem Brand in Norderstedt. Am Mittwochnachmittag konnte die Feuerwehr nach Angaben der Leitstelle das Dach eines Einfamilienhauses schnell löschen. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Ein Blitz könnte das Feuer verursacht haben. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen im Kreis steigen leicht an

Im Kreis Stormarn wurde nach Angaben der Landesmeldestelle zuletzt eine Inzidenz von 309,8 gemeldet. Im Kreis Segeberg liegt der Wert nun bei 365,8 und im Kreis Pinneberg bei 376,2. Die landesweite Inzidenz beträgt 369,5 (Stand 1.6.). | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

