Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Nach mutmaßlichen sexuellen Übergriff: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt gegen einen 20-Jährigen aus Ahrensburg (Kreis Stormarn). Er steht im Verdacht ein elfjähriges Mädchen am vergangenen Donnerstag sexuell angegriffen zu haben. Das Mädchen war auf dem Weg zur Schule als der junge Mann sexuell übergriffig gewesen sein soll. Das Mädchen habe sich lautstark gewehrt und dadurch Passanten auf ihre Notlage aufmerksam gemacht, so die Staatsanwaltschaft. Der 20-Jährige lief davon, wurde aber später in einer Flüchtlingsunterkunft vorläufig festgenommen und am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser habe Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen, der darauf in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

Polizei sucht Unfallflüchtigen nach Auffahrunfall auf der A20

Die Polizeidirektion Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bittet um Zeugenhinweise bei der Suche nach einem Unfallflüchtigen. Auf dem Zubringer von der A20 zur A1 von Lübeck in Richtung Hamburg fuhr am Freitag ein Unbekannter sein weißes Auto in das Heck einer 23-jährigen Hamburgerin. Daraufhin verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen die linke Leitplanke. Auch der Unfallverursacher kam zum Stehen, fuhr dann jedoch weiter, so die Polizei. Es handelt sich vermutlich um einen Mann um die 50, der eine Brille trägt und eine korpulente Statur hat. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

"Brot für die Welt" startet diesjährige Spendenaktion

In Eutin (Kreis Ostholstein) hat die evangelische Hilfsorganisation "Brot für die Welt" am Sonntag ihre diesjährige Spendenaktion gestartet. Die Diese steht unter dem Motto "Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft". "Brot für die Welt" will in rund 650 Projekte in knapp 80 Ländern investieren. Auch die katholische Kirche sammelt. Überschrift der Adveniat-Weihnachtsaktion ist "Gesundsein fördern". Mit den Spenden sollen Gesundheitshelfer, Gemeindeteams und kirchliche Krankenhäuser in Lateinamerika unterstützt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

