Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Verkehrsbehinderungen wegen Brückenarbeiten

Ab Donnerstagabend ist die Eric-Warburg-Brücke in Lübeck gesperrt. Grund sind Wartungsarbeiten. Diese starten um 20 Uhr und sollen bis Mitternacht andauern. Autofahrer müssen einen Umweg in Kauf nehmen. Auch an der neuen Bahnhofsbrücke wird weiter gearbeitet. Am Donnerstag beginnt der zweite Teilabriss im 24-Stunden-Betrieb. Drei Mal muss die Brücke bis Ende des Monats deshalb nachts für den Verkehr voll gesperrt werden, das erste Mal in der Nacht vom 17. auf den 18. November. Anwohner müssen außerdem damit rechnen, dass es wegen der Abbrucharbeiten lauter wird - auch nachts. Ende November soll der zweite Teilabriss abgeschlossen sein. Die neue Brücke ist voraussichtlich im Herbst 2024 fertig, die Baukosten liegen bei rund 36,4 Millionen Euro.

E-Fähre für Lübeck in Stralsund auf Kiel gelegt

Die Arbeiten an der Priwallfähre mit Elektro-Antrieb, die in ein paar Jahren in Travemünde fahren soll, laufen: Auf dem Stralsunder Gelände der MV-Werften ist das Schiff auf Kiel gelegt worden. Auf der 37 Meter langen Autofähre sollen 300 Menschen, 15 Fahrräder und 18 Autos Platz haben. Die neue Priwallfähre ist mit Solarmodulen ausgestattet und soll täglich mehr als die Hälfte der Zeit vollelektrisch fahren. Zusätzlich kommt dann zunächst ein Dieselmotor zum Einsatz. Später kann er durch einen emissionsfreien Antrieb wie Wasserstoff ersetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

Nach Notlandung: Propellerflugmaschine steht weiter auf Feld

Nach der Notlandung einer einmotorigen Propellermaschine auf einem Feld bei Mechow (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist noch unklar, wie das Flugzeug dort wieder wegkommt. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ist ein Start auf dem Rapsfeld nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Ein Gutachter müsse bescheinigen, dass die Maschine lufttüchtig ist. Außerdem müsse geprüft werden, ob das Gelände für einen sicheren Start geeignet ist. Das Flugzeug war am Samstag kurz nach dem Start in Lübeck mit einem Triebwerksausfall sicher auf dem Acker gelandet. Der Pilot blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

