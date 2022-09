Stand: 23.09.2022 09:03 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

FFF-Demo in Lübeck: In der Innenstadt kann es Verkehrsbehinderungen geben

"Fridays for Future" hat für Freitag zum elften globalen Klimastreik aufgerufen, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Bundesweit sind mehr als 250 Demonstrationen angemeldet, in Lübeck. In der Hansestadt beginnt die Demonstration um 15 Uhr. Verkehrsteilnehmer, die durch die Innenstadt fahren, müssen sich am späten Nachmittag auf Einschränkungen einstellen. Auch im Busverkehr kann es zu Verzögerungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Eutin: Anschlussstelle Eutin wird wieder freigegeben

Die Anschlussstelle Eutin wird Freitagnachmittag wieder freigegeben. Doch die nächste Sperrung folgt. Laut Autobahn GmbH werden die Auf- und Abfahrten Scharbeutz in beiden Richtungen gesperrt. Das soll bis November so bleiben. Grund ist die Decken-Sanierung der A1 an dieser Stelle. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Ehrenamtsmesse mit neuem Konzept

Unter dem Motto "für Alle für Dich für Lübeck" findet am Sonntag in der Hansestadt die diesjährige Ehrenamtsmesse statt. Veranstaltungsort ist hierbei zum ersten Mal die Kulturwerft Gollan. Die Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Jan Lindenau. Die Messe bietet Raum dafür, dass sich Vereine und Verbände aus dem Bereich des Ehrenamtes, das sind in diesem Jahr mehr als 100, den Besucherinnen und Besuchern präsentieren können. Neben Gesprächsrunden soll es an vielen Ständen auch die Möglichkeit geben, in Workshops aktiv mitzuwirken, zum Beispiel in einem Herzwärmebus der Obdachlosenhilfe. Das Ganze findet in diesem Jahr mit einem neuen Konzept statt - die Messe möchte für das ehrenamtliche Engagement über Lübeck hinaus Impulse setzen und Vernetzung schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

