Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Ver.di ruft zu aktiver Mittagspause bei AMEOS auf

Aus Sicht der Gewerkschaft verliefen die vergangenen Verhandlungsrunden enttäuschend. Die aktive Mittagspause ist eine Vorstufe des Warnstreiks. Betroffen sind die AMEOS Krankenhausgesellschaften Holstein und Nord. Die gestiegenen Preise, insbesondere im Energiebereich verlangen nach einer entsprechenden Erhöhung der Gehälter, so Christian Wölm von ver.di Nord. "Vor zwei Jahren haben die Menschen auf den Balkons gestanden und geklatscht für die Pflegekräfte. Davon ist nichts mehr übrig", sagte Wölm. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Zwei Verletzte bei Streit in Kleingartenanlage in Lübeck

Die beiden beteiligten Männer waren beim Streit alkoholisiert. Zunächst hat laut Polizei ein 43-Jähriger einem 30-Jährigen aus unbekannten Grünen ins Gesicht getreten. Dieser wollte sich mit einem Küchenmesser zur Wehr setzen. Beide Männer wurden bei dem Streit verletzt und wurden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung angezeigt. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

A1: Teilsperrung bei Scharbeutz am Donnerstag

Wegen Schwertransporten für Windkraftanlagen muss die Autobahnauffahrt der A1 an der Anschlussstelle Scharbeutz (Kreis Ostholstein) in Fahrtrichtung Fehmarn am Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr gesperrt werden. Laut der Autobahn GmbH ist die Ausfahrt der Autobahn davon nicht betroffen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 16:30 Uhr

Regionale Corona-Inzidenzen

Im Kreis Ostholstein liegt die Corona-Inzidenz bei 308,4, im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 204,2 und in Lübeck bei 268,6 (Stand: 20.9.). Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 250,8. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

