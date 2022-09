Stand: 20.09.2022 10:29 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Großauftrag für die Hitzler Werft in Lauenburg

Auf der Hitzler Werft in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) soll ein Forschungsschiff mit Wasserstoff-Antrieb gebaut werden. Das Helmholtz-Zentrum Hereon aus Geesthacht hat es bestellt. Am Montag wurde der Millionen-Auftrag unterzeichnet. Knapp 30 Meter lang und 1.000 PS stark soll das Forschungsschiff "Ludwig Prandtl II" sein - der Antrieg hybrid, mit Wasserstoff und Diesel. An Bord soll Platz für zwölf Wissenschaftler sein. Zur Ausstattung gehören hochmoderne Labore und Messsysteme für die Küstenforschung. 15 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2024 geplant. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Die Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann nach einer Verkehrskontrolle in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 32-jährige Autofahrer bereits am Sonnabend mit einem gefälschten russischen Führerschein unterwegs. Seine Fahrerlaubnis hatte der Mann aus Mecklenburg-Vorpommern bereits vor knapp einem Jahr verloren. Außerdem lagen gegen ihn gleich zwei Haftbefehle vor. Er wurde daraufhin in die JVA Lübeck gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Bunte Polizei-Steine für Kinder

Polizisten in der Region verteilen derzeit bunt bemalte Steine an Kinder, auf der die Notrufnummer 110 abgebildet ist. Bei dem Projekt geht es laut Polizei darum, Kindern die Notrufnummer 110 präsent zu machen und ein Gespräch über mögliche Hilfen in beängstigenden Situationen zu führen. Derzeit gestalten verschiedene Gruppen deutschlandweit ähnliche Glücksbringer. Hintergrund ist die Hamburger Initiative "Aktion 110". | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

