Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Stand: 19.09.2022 09:37 Uhr

Ostholstein: Bus-Streik sorgt für Behinderungen im Nahverkehr

Wer eigentlich auf den Bus angewiesen ist, muss sich Montag und Dienstag womöglich nach Alternativen umsehen. Grund ist der Warnstreik bei privaten Busunternehmen, den die Gewerkschaft ver.di angekündigt hat. Betroffen ist vor allem die Autokraft in Ostholstein. Welche Busse dort fahren, steht im Internet unter dbregiobus-nord.de. Nicht gestreikt wird in Lübeck. Hier fahren die Stadtverkehr-Busse nach Plan. Im Lauenburgischen kann es dagegen laut Hamburger Verkehrsverbund zu Einschränkungen bei HVV-Verbindungen kommen. Im Tarifstreit im privaten Busgewerbe fordert die Gewerkschaft ver.di, dass der Stundenlohn für Fahrer um 1,95 Euro angehoben wird. Der Omnibusverband Nord hatte zuletzt eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 8,5 Prozent angeboten, plus einen Inflationszuschuss von 300 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Travemünde: Landessynode der evangelischen Nordkirche beendet

Das Kirchenparlament hatte auf der Synode beschlossen, dass mit den rund fünf Millionen Euro Mehreinnahmen aus der Energiepreispauschale diejenigen unterstützt werden sollen, die besonders darunter leiden, dass vieles teurer geworden ist. Mit dem Geld will die Nordkirche Familien, Kindern, Senioren, Auszubildenden und Studierenden unter die Arme greifen. Konkret sollen die Mehreinnahmen in Projekte fließen. Dabei geht es unter anderem um Hausaufgabenbetreuung und warmes Mittagessen für Kinder. Außerdem plant die Kirche in den kommenden Jahren gut vier Millionen Euro auszugeben, um Geflüchteten zu helfen. Mit einem Großteil der Summe sollen die Flüchtlingsbeauftragten in den Kirchenkreisen bezahlt werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

VfB Lübeck bleibt an der Tabellenspitze

In der Fußball-Regionalliga hat der VfB Lübeck gegen den FC St. Pauli II 1:1 unentschieden gespielt. Damit bleibt der VfB an der Tabellenspitze. Auf Platz 15 steht jetzt Phönix Lübeck - und zwar nach einem 3:2-Sieg bei Eintracht Norderstedt. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

