Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Zeugen gesucht: Überfall auf einen 12-Jährigen in Lauenburg

In Lauenburg ist ein 12-Jähriger nach Angaben der Polizei brutal von zwei unbekannten Jugendlichen attackiert worden. Der Junge war am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr mit dem Fahrrad an der Albinus-Gemeinschaftsschule unterwegs. Dort wurde er von einem Jungen von seinem Fahrrad gezogen. Der andere führte einen messerähnlichen Gegenstand mit sich und versuchte mehrfach, auf den Schüler einzustechen. Der 12-Jährige schaffte es, sich loszureißen und wegzulaufen. Er wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Tatverdächtigen sollen etwa 16 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank sein. Sie trugen schwarze Kapuzen-Pullover und schwarze FFP2-Masken. Die Polizei sucht nun Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Chaos durch Vollsperrung zwischen Mönkhagen und Eckhorst

In Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) sorgt eine Baustelle derzeit für große Verkehrsprobleme. Bürgermeisterin Julia Samtleben (SPD) spricht sogar von Chaos. Die Baustelle verläuft auf der Landesstraße zwischen Mönkhagen (Kreis Stormarn) und Eckhorst (Kreis Ostholstein). Durch die Vollsperrung fällt der Linien- und Schnellbusverkehr zwischen Lübeck und Mönkhagen komplett aus. Das Rathaus habe davon allerdings erst kurz vor der Vollsperrung erfahren, so Samtleben. Die Haltstellen "Kurzer Weg" über Stockelsdorf und Eckhorst bis Mönkhagen werden nicht angefahren. Die Gemeinde versuche nun, das Problem zu klären - beispielsweise durch eine Shuttle-Lösung. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Kirchenparlament diskutiert in Travemünde

In Travemünde diskutiert das Kirchenparlament der Nordkirche - die Synode - von Donnerstag an über ihren Zukunftsprozess. Unter anderem geht es darum, wie Steuermittel, die durch die 300 Euro-Energiekostenpauschale an die Kirche ausgezahlt werden, an Bedürftige zurückgegeben werden können. Die Präses der Nordkirche, Ulrike Hillmann, sagte: "Insgesamt wird das in unserer Kirche einen Betrag von etwa fünf Millionen Euro ausmachen. Und diesen Betrag wollen wir nicht für uns als Kirche verwenden, sondern für das, wofür die Regierung das ursprünglich gedacht hat, nämlich als Energiekostenhilfe für die sozial Schwachen." | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Inzidenzen

Im Kreis Ostholstein liegt die Corona-Inzidenz bei 298,0, im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 206,2 und in Lübeck bei 259,9 (Stand: 14.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 228,1. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

