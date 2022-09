Stand: 12.09.2022 10:42 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Mehrere Ausschüsse tagen diese Woche

Am Montag berät der Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege unter anderem über das Konzept zur Neuaufstellung der Erinnerungskultur in Lübeck. Zeitgleich tagt der Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde". Hier stehen die Beratungen zu den Einzelhandelsentwicklungen auf der Tagesordnung. Auch eine Neuausrichtung der Travemünder Woche 2023 soll diskutiert werden. In der Dienstag-Sitzung des Beirates für Seniorinnen und Senioren soll es zum Beispiel um die Fortsetzung eines bundesweit geltenden ÖPNV-Tickets gehen. Parallel tagt der Hauptausschuss unter anderem zum Haushalt 2023. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

B207: Sanierung zwischen Heiligenhafen und Burg auf Fehmarn

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein wird die B207 zwischen Heiligenhafen und Burg auf Fehmarn saniert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich zwei Wochen dauern. Jeweils von 5 Uhr bis 13 Uhr wird der Verkehr halbseitig über eine mobile Ampel geregelt. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

Ab Montag: Sanierungsarbeiten des Moltkeplatzes in Lübeck

In Lübeck beginnt von Montag an die Sanierung des Moltkeplatzes zwischen der Wallbrechtstraße und der Moltkebrücke. Die geplante Gesamtbauzeit für die Arbeiten an der Fahrbahn soll rund zehn Wochen betragen. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.09.2022 | 08:30 Uhr