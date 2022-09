Stand: 01.09.2022 09:10 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Timmendorfer Strand: Beachvolleyballmeisterschaften starten

Die Deutschen Beachvolleyballmeisterschaften in Timmendorfer Strand haben begonnen. Zum 30. Mal kämpfen hier Männer- und Frauenduos um den Titel des Deutschen Meisters. Seit 11 Uhr spielen bis Sonntag je 16 Männer- und Frauenteams um den Sieg. Die Partien finden in der mobilen Center Court Arena vor bis zu 4.000 Zuschauern und auf Plätzen in der Nähe des Stadions statt. Die besten Männer- und Frauenduos treffen am kommenden Sonnabend und Sonntag im Finale aufeinander. Die Gewinnerteams bekommen ein Preisgeld von mehr als 20.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Millionen für die Uni und die TH

Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) und Technologieminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) stellen 2,1 Millionen Euro für die IT-Struktur an der Universität und der Technischen Hochschule in Lübeck bereit. Mit dem Geld sollen nach Angaben der Uni neue Server und Speicher, die aktuellsten Softwarelösungen und Netzinfrastrukturen angeschafft werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Stadtderby in Lübeck: VfB gewinnt gegen FC Phönix

Der VfB Lübeck hat das Stadtderby gegen den FC Phönix Lübeck für sich entschieden. Die Grün Weißen siegten am Abend auf der Lohmühle deutlich mit 4:0. Die Tore für den VfB erzielten Mirko Boland, Marius Hauptmann, Mats Facklam und Felix Drinkuth. Mehr als 4.300 Zuschauer sahen sich das Spiel an. In der Regionalliga Nord steht der VfB Lübeck nach 6 Partien nun auf Platz 1 der Tabelle und hat den Aufstieg in die 3. Fußball Bundesliga weiter fest im Blick. Phönix Lübeck steht dagegen nach 7 Spielen auf Platz 15. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Arbeitslosenquote steigt leicht auf acht Prozent

In Lübeck sind im August wieder mehr Menschen auf Jobsuche gewesen als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf nun acht Prozent. Laut Agentur für Arbeit liegt das vor allem daran, dass immer mehr ukrainische Flüchtlinge Leistungen beziehen. Ohne die Kriegsflüchtlinge wäre die Quote im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent zurückgegangen. Auch in Ostholstein ist die Quote um 0,1 Prozentpunkte gestiegen, im Lauenburgischen ist sie gleich geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 16:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

In der Stadt Lübeck liegt die Corona-Inzidenz aktuell (Stand 31.08.) bei 278,8. Im Kreis Ostholstein liegt der Wert bei 222,3, Herzogtum-Lauenburg verzeichnet 212,1. Landesweit liegt die Inzidenz bei 237,4. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 08:30 Uhr

