Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Diskussion um Munitionsaltlasten in der Lübecker Bucht

Insgesamt liegen nach Schätzungen 1,6 Millionen Tonnen Weltkriegsmunition auf dem Meeresgrund von Nord- und Ostsee. Auch in der Lübecker Bucht verrotten Munitionsaltlasten. Die Ostholsteiner SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn hatte erst vor kurzem Bund und Land aufgefordert, mehr Geld für die Bergung der gefährlichen Stoffe bereitzustellen. Auch Dagmar Struß, Leiterin der NABU Landesstelle Ostseeschutz, fordert schnelle Bergungen: "Wir brauchen jetzt einfach ein Pilotprojekt. Und das, was viele verschiedene Wissenschaftler aber auch die Industrie schon vorgearbeitet haben, müssen wir jetzt zusammenzubringen, damit das mal losgehen kann." Eines der größten Probleme der verrottenden Munition am Meeresgrund sei, dass giftige Stoffe austreten können, die von Fischen und Muscheln aufgenommen würden, so Struß. Und so würden die Stoffe am Ende auch auf dem Teller landen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

54-Jähriger aus Pflegeheim vermisst

Viele Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DLRG haben in Pönitz am See (Kreis Ostholstein) und den umliegenden Dörfern am Mittwoch nach einem Vermissten gesucht. Bislang laut Polizei ohne Erfolg. Seit Montagabend wird ein 54-Jähriger aus dem Pflegeheim Rosenhof vermisst. Weil der Mann gesundheitliche Probleme hat, wird eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen. Im Einsatz waren neben einem Personenspürhund auch Boote und eine Drohne. Der Vermisste ist ca. 168 cm groß, korpulent und hat eine Kurzhaarfrisur. Auffällig ist sein sonnengebräunter Teint sowie eine Narbe am linken Mundwinkel und ein polnischer Akzent. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Vollsperrung durch Baustelle zwischen Steinhorst und Siebenbäumen

Die Strecke zwischen Steinhorst und Siebenbäumen (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird von heute an für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Die Umleitung führt über Labenz. Der Kreis Herzogtum Lauenburg lässt die Straße auf einer Länge von gut vier Kilometern komplett sanieren. Betroffene Anwohner werden per Handzettel informiert, wenn sie ihre Grundstücke vorübergehend nicht mit dem eigenen Fahrzeug erreichen können. Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Krummesser Moor wird renaturiert

Als Beitrag zum Klimaschutz und für den Erhalt und den Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen renaturiert die Stadt Lübeck das Krummesser Moor. Umweltsenator Ludger Hinsen erklärte NDR Schleswig-Holstein, dass es dabei vor allem um die Moor-Vernässung gehe: "Ein Moor stellt man sich ja als eine feuchte klumpige Masse vor und das ist auch genau der Zustand, in dem sie sein sollen. Wenn sie nämlich trockenfallen, dann imitieren sie CO2, und das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie vernässt werden, dann binden sie CO2." Deswegen sei es so wichtig, diese großen Moorflächen wieder zu vernässen, so Hinsen weiter. Das leiste einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 451,3 (Stand 17.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 460,9 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 288,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 385,0. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

