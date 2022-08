Stand: 04.08.2022 09:24 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Hitzewelle: Heute bis zu 35 Grad in Lauenburg erwartet

Heute soll es heiß werden: 34 Grad in Bad Schwartau und Ratzeburg (Kreis Ostholstein) und bis zu 35 Grad im Kreis Herzogtum Lauenburg. Der Deutsche Wetterdienst warnt davor, dass die Wärme vor allem alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten wird. Die Hansestadt Lübeck hat auf ihrer Internetseite ein sogenanntes "Hitzeportal" eingerichtet. Dort stehen Tipps, z.B. wie Innenräume am besten runtergekühlt werden können, oder am Arbeitsplatz zu beachten ist.| NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

US Navy-Verband in der Ostsee

Drei große Schiffe mit mehr als 4.000 US-Soldaten an Bord sind durch den Fehmarnbelt gefahren. Es ist der größte Kampfverband der US Navy, der seit Ende des Kalten Krieges in der östlichen Ostsee unterwegs ist. Sebastian Bruhns vom Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel sagte NDR Schleswig-Holstein: "Man muss sich so eine Flotte vorstellen wie ein Kartenspiel: Man zeigt mal dem Gegner, was für Karten man auf der Hand hat, ohne dass man sofort alle ausspielt. Sicherlich kein Konflikt, kein Krieg in dem Sinne. Davon sind wir weit entfernt. Aber doch ein sehr sichtbares Fingerhakeln auf See." | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Tödlicher Unfall mit zweijährigem Kind in Niendorf

Gestern Nachmittag ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall in Niendorf an der Ostsee (Kreis Ostholstein). Auf einem Parkplatz ist nach Angaben der Leitstelle ein zweijähriges Kind von einem Auto erfasst worden. Der Junge starb noch an der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Polizei Lübeck sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Im Lübecker Stadtteil St. Jürgen sind Anfang der Woche mehrere Autos zerkratzt worden. Beschädigt wurden laut Polizei fünf Wagen in der Geniner Straße, sowie ein Fahrzeug in der Kronsforder Allee. Schadenshöhe: Insgesamt rund 3.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Ducksteinfestival jetzt mit Eintritt

Am Traveufer in Lübeck laufen die letzten Vorbereitungen für das Ducksteinfestival, das am Freitag vor der Musik- und Kongresshalle startet. Neben Musik auf der schwimmenden Bühne gibt es ein internationales Kulturprogramm mit Straßentheater, Artistik, Comedy und Essen aus aller Welt. Wegen gestiegener Kosten nimmt der Veranstalter nach eigenen Angaben in diesem Jahr erneut Eintritt.| NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 519,2 (Stand 03.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 472,7 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 389,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 380,0. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

