Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Land fördert Forschung für künstliche Intelligenz im OP-Saal

Die Fraunhofer-Gesellschaft in Lübeck bekommt 3,5 Millionen Euro vom Land. Das Forschungsinstitut baut nach eigenen Angaben ein neues Labor für Chirurgie-Robotik auf. In enger Zusammenarbeit mit dem UKSH soll damit ein Forschungszentrum für roboterassistierte Chirurgie entstehen. Dort sollen künftig Medizintechnik-Unternehmen ihre neuen Produkte in einem möglichst realitätsnahen OP-Umfeld testen können. Ziel ist, Roboter-Systeme zu entwickeln, die sich auch kleinere Kliniken leisten können. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 8:30 Uhr

Archäologen finden jahrtausendealte Siedlungsspuren in Lübeck

Im Jahr 1143 nach Christus soll die Hansestadt Lübeck offiziell gegründet worden sein. Die Vorgängersiedlung Liubice entstand bereits um 700 nach Christus. Nun haben Archäologen auf einer Baustelle eines geplanten Gewerbeparks Funde entdeckt, die darauf hindeuten, dass schon vor etwa 6.000 Jahren Menschen in Lübeck gesiedelt haben. Mehr darüber will die Hansestadt heute Vormittag bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 8:30 Uhr

Unfall mit Anker auf der A1

Auf der A1 bei Ratekau (Kreis Ostholstein) hat sich von einem Boot auf einem Anhänger der Anker gelöst und fiel auf die Straße. Ein Paar aus Bayern konnte nach Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass sich der Anker sich Frontschürze ihres Autos bohrte. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 8:30 Uhr

Raser auf B75 fährt 93 km/h zu schnell

Die Polizei hat am Dienstag einen Autofahrer auf der B75 zwischen Lübeck und Travemünde angehalten. Der 21-Jährige hatte nach Angaben der Polizei sein Auto zuvor auf 193 Kilometer pro Stunde beschleunigt und die Beamten in zivil überholt, erlaubt waren 100. Der Mann muss mit einer Strafe von 700 Euro rechnen, der Führerschein ist für zwei Monate weg. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 8:30 Uhr

Seniorenbetrüger in Bad Schwartau gesucht

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Kriminelle klingeln an der Wohnungstür älterer Menschen und bitten darum, dass die Senioren Bargeld für sie aufbewahren. Das ist laut Polizei nur ein Vorwand, um an Geld zu kommen. Opfer wurde ein 94-jähriger Mann aus Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). Er legte die Scheine des Betrügers in eine Kommode, in der er auch sein eigenes Geld aufbewahrte. In einem unbeobachteten Moment griff der Täter zu und verließ die Wohnung mit mehreren Hundert Euro. Nun sucht die Polizei den Täter. Er sei etwa 60 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat graue, kurze Haare, ein breites Gesicht und sonnengebräunte Haut. Er sprach fließend Deutsch und war schwarz gekleidet. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 16:30 Uhr

Regionales Coronaupdate

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 6.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Lübeck bei 883,1. Für den Kreis Ostholstein wurde eine Inzidenz von 973,2 gemeldet, für den Kreis Herzogtum Lauenburg 672,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 961,3. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

