Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Holstein Therme in Bad Schwartau bleibt geschlossen

Vor zehn Monaten musste die Holstein Therme in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) wegen eines massiven Wasserschadens schließen. Nach NDR Informationen wird die Therme nicht mehr öffnen. Das hat der Betreiber, die Asklepios-Klinik, entschieden. Die Stadtverordneten hatten erst kürzlich beschlossen, dass die Stadt kein Geld für eine Erneuerung der Therme zuschießen wird. Auch wenn die Becken nun erst einmal leer bleiben werden, soll zumindest die Sauna-Landschaft wieder in Betrieb gehen. Eine Eröffnung sei frühestens im Herbst geplant, so Asklepios. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Fachkräftemangel: Betreuende für Grundschulkinder gesucht

Laut einer Bertelsmann-Studie fehlen in Schleswig-Holstein bis 2030 ganze 4.000 Sozialpädagogen und Erzieher, damit alle Grundschulkinder ganztägig betreut werden können. Am kommenden Mittwoch (13.7.) bietet die Lübecker Arbeitsagentur eine Online-Beratung zum Berufswunsch Erzieher an. Interessierte können sich direkt bei der Arbeitsagentur anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Erneut Vandalismus an Autos in Lübeck

In Lübeck sind erneut mehrere Autos beschädigt worden. Laut Polizei haben Unbekannte im Stadtteil St. Lorenz Nord an insgesamt neun Fahrzeugen die Seitenspiegel demoliert. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag verdächtige Personen im Bereich Eutiner Straße beobachtet haben. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Polizisten in Lübeck bei Einsätzen verletzt

Drei Lübecker Polizisten sind bei zwei Einsätzen am späten Montagabend leicht verletzt worden. Zunächst wollte sich ein E-Roller-Fahrer einer Verkehrskontrolle entziehen. Die Beamten schnitten ihm den Weg ab. Der 21-Jährige wehrte sich und verletzte dabei zwei Polizisten. Wie ein Test zeigte, hatte der Lübecker vorher offenbar Drogen genommen. Bei einem anderen Einsatz riefen Beamte einen Rettungswagen, weil sie einen Mann entdeckt hatten, der mit Blut im Gesicht neben der Straße schlief. Der mutmaßlich Betrunkene wollte flüchten und warf einem Polizisten seinen Schlüsselanhänger an die Stirn. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

