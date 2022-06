Stand: 02.06.2022 11:49 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Anschlussstelle Lübeck-Zentrum auf A1 gesperrt

Die Anschlussstelle Lübeck-Zentrum auf der A1 Richtung Süden ist seit dem Vormittag bis 15:00 Uhr erneut gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die für gestern angekündigten Markierungsarbeiten konnten nicht beendet werden. Autofahrer werden gebeten über die Ausfahrten Bad Schwartau oder Lübeck-Moisling auszuweichen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Verkehrschaos nach Unfall in Lübecker Hansestraße

Nach einem Unfall in der Hansestraße in Lübeck hat es Mittwochnachmittag ein großes Verkehrschaos gegeben. Nach Angaben der Polizei waren zwei Autos ineinander gefahren, ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Straße musste für eine Stunde gesperrt werden. Es entstanden massive Staus in der Moislinger Allee, am Holstentorplatz und in der Fackenburger Allee, weil einige Busse nicht losfahren konnten. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

TH Lübeck feiert das Bauwesen in der Stadt

Die Technische Hochschule Lübeck feiert in dieser Woche das Bauwesen in der Stadt Lübeck unter dem Motto "125 Jahre Plus – vom Meister zum Master". Das "Plus" verweist auf den ursprünglichen Zweck der Gründung, nämlich den Aspekt der Gestaltung zu stärken. Die Technische Hochschule Lübeck lädt noch bis Sonnabend zu verschiedenen Vorstellungen, Ausstellungen und Präsentationen ein. Heute Abend steht die Verleihung des Possehl-Stipendiums in der Kulturwerft Gollan auf dem Plan. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen recht stabil

Nach Angaben der Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck mit Stand 1.6. eine sinkende Inzidenz von 348,4. Auch in Ostholstein sinkt die Zahl auf 283,4. Im Kreis Herzogtum Lauenburg steigt der Wert leicht auf 290,7 an. Landesweit liegt die Inzidenz bei 369,5.

