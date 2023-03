Stand: 29.03.2023 08:58 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Urteil im Im Prozess um Angriff mit Fleischerbeil

Das Flensburger Landgericht hat am Dienstag einen 31-Jährigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Angeklagte hatte vor einem Jahr in Flensburg einen Mann mit einem Fleischerbeil angegriffen und schwer verletzt. Bei dem Streit soll es um 300 Euro gegangen sein. Die Tat geschah nachmittags an einer Straße vor den Augen eines Kindes. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

"Leid und Unrecht"-Ausstellung in der Europa-Universität Flensburg

Die Wanderausstellung "Leid und Unrecht" ist am Dienstagabend in der Europa-Universität eröffnet worden. Die Skulpturen sollen an das Schicksal der Kinder und Jugendlichen erinnern, die in der Zeit von 1949 bis 1975 in Einrichtungen wie zum Beispiel der Kinder- und Jugendpsychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben. Begleitet wird die Ausstellung von einer Fotodokumentation von Günter Wulf, vom Vorstand des Vereins ehemaliger Heimkinder in Schleswig-Holstein. Wulf selbst kam 1968 als Neunjähriger auf den Hesterberg bei Schleswig, er sagte: "Es waren Verbrecher und das Land trägt die Hauptverantwortung , denn die haben die Leute eingestellt, anstatt sie vorher zu überprüfen." Die Ausstellung an der Europa-Universität Flensburg ist noch zum bis zum 3. Mai zu sehen. Begleitend gibt es öffentlich zugänglichen Vorlesungen und Diskussionen zu dem Thema. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

Speeddating mit Jobs in Kappeln

Die Agentur für Arbeit, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und die Industrie und Handelskammer (IHK) laden am Mittwochnachmittag in Kappeln zu einem Job-Speeddating auf einem Raddampfer ein. Stefan Wesemann von der Schleswiger Geschäftsstelle der IHK Flensburg sagte zu der Veranstaltung: "Die Bewerber, die Interessierten kommen einfach zu uns auf das Schiff, und treffen dort 17 Arbeitgeber, die Arbeitsplätze in Vollzeit, Teilzeit, oder in Ausbildung anbieten." Man spreche damit junge Mütter, rüstige Rentner und Schüler an. Das Job-Dating findet zum dritten Mal statt, es findet an Bord des Raddampfers "Schlei Princess" statt. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:30 Uhr

