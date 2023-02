Stand: 20.02.2023 08:39 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Dänemark spendet "Leopard"-Panzer an die Ukraine

Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) wird zahlreiche "Leopard 1"-Panzer in die Ukraine liefern. Das Rüstungsunternehmen hatte die 99 Panzer im Jahr 2010 vom dänischen Militär gekauft - für rund 13.000 Euro pro Panzer. Nun gehen die fast 60 Jahre alten Panzer zurück an Dänemark. Das Land wird sie an die Ukraine spenden. Bis zur Lieferung wird die FFG die Panzer noch reparieren und in Einsatzbereitschaft versetzen. Für das gesamte Geschäft hat der dänische Staat nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein rund 130 Millionen Euro eingeplant. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

Storchenpaar wieder vereint

Bereits vor ein paar Wochen ist ein Storchenmännchen aus seinem Winterquartier in Eggebek im Kreis Schleswig-Flensburg zurückgekehrt. Nun folgte auch das Weibchen, dies teilte der Storchenvater August Petersen mit. Auch in Erfde und in Langwedel im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind die ersten Weiß-Störche gesichtet worden. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen den Bergischen HC

Das SG-Team um Kapitän Johannes Golla ließ beim Heimsieg gegen den Bergischen HC in den ersten 30 Minuten lediglich sechs Gegentreffer zu. Am Ende gewann Flensburg das Bundesliga-Spiel gegen den Bergischen HC mit 30:17. Damit bleibt die SG Flensburg-Handewitt 2023 ungeschlagen. Erfolgreichster Werfer der Flensburger war der Däne Aaron Mensing mit neun Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2023 08:30 Uhr

