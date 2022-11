Stand: 30.11.2022 09:29 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburger Stadtwerke sollen bis 2035 klimaneutral werden

Der Flensburger Hauptausschuss hat sich am Dienstagabend dafür ausgesprochen, dass die Stadtwerke bereits 2035 klimaneutral werden. Das sind zehn Jahre früher als bisher geplant. Zuvor hatte die Initiative "Flensburger Klimabegehren" mehr als 10.000 Unterschriften für dieses Ziel eingereicht. Wenn auch die Ratsversammlung am Donnerstag den Plan unterstützt, entfällt damit voraussichtlich ein Bürgerentscheid zu der Frage im Frühjahr. Bisher produzieren die Stadtwerke Strom und Fernwärme mit Kohle und Gas. Der Transformationsplan sieht vor, dass ab 2025 etwa im jährlichen Turnus insgesamt vier Meerwasserwärmepumpen in Betrieb gehen. Hinzu kommen dann in etwa zehn Jahren Wasserstoffelektrolyse und -verbrennung, Biomasse, Elektrodenheizkessel zur direkten Wärmeerzeugung mit grünem Strom, Solarthermie und saisonale Speicher. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

Flensburger Schiffbaugesellschaft bekommt neue Muttergesellschaft

Die Flensburger Schiffbaugesellschaft und die Rendsburger Nobiskrug-Werft arbeiten künftig unter dem Dach einer neuen Muttergesellschaft. Das hat ein Sprecher der Tennor Gruppe von Finanzinvestor Lars Windhorst mitgeteilt, zu der beide Werften nach wie vor gehören. Die Schweizer Holding soll Bürgschaften ausstellen, so dass die Werften bereits während des Baus der Schiffe Ratenzahlungen von den Käufern erhalten können. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

