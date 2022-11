Stand: 28.11.2022 08:47 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

IG Metall will Streik beim Windanlagenhersteller Vestas ausweiten

Die Gewerkschaft IG Metall hat die Beschäftigten des Windanlagenherstellers Vestas erneut zu Streiks aufgerufen - von Montag an bis einschließlich Freitag. Dies betrifft auch den Betrieb in Husum (Kreis Nordfriesland), dort arbeiten rund 200 Mitarbeiter. Bereits seit der Urabstimmung Ende Oktober befinden sich die IG Metall Mitglieder im unbefristeten Streik. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Das Unternehmen will über Entgeltfragen aber nur mit dem Betriebsrat sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

Im Twedter Feld sind wieder Heidschnucken

Seit Sonntag sind im Flensburger Naturschutzgebiet Twedter Feld rund 600 Ziegen und Heidschnucken unterwegs. Etwa eine Woche lang weiden die Tiere in den Biotopen. Sie sollen den Bewuchs auf den Naturschutzflächen kontrollieren. Der Stadtsprecher Christian Reimer sagte über die besonderen Helfer: "Es handelt sich in der Regel um Pflanzen, die auf einem mageren Boden wachsen und durch die Beweidung und das natürliche Kurzhalten wird das Gedeihen dieser Pflanzen begünstigt." | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

Gewinnerin des "Ferteel iinjsen"-Wettbewerbs kommt von der Insel Föhr

Die Föhrer (Kreis Nordfriesland) Schülerin Anni Christiansen hat in diesem Jahr den Friesisch-Wettbewerb "Ferteel iinjsen" gewonnen. Sie erhielt 500 Euro Preisgeld. Den zweiten Platz belegte Kim Sanders aus Sollerup (Kreis Schleswig-Flensburg). Der dritte Platz ging ebenfalls nach Föhr, an Gesche Roeloffs. Die besten Geschichten des Wettbewerbs sind in einem in einem Buch zusammengefasst. Es ist beim Nordfriisk Instituut erhältlich. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

