Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stromtrasse bis Dänemark ist fertig

Startschuss für die Westküstenleitung von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Klixbüll (Kreis Nordfriesland). Das Unternehmen Tennet hat die 140 Kilometer lange Leitung in vier Abschnitten gebaut. Der vierte und letzte Abschnitt der Westküstenleitung verläuft von Husum (Kreis Nordfriesland) nach Klixbüll und wurde kürzlich fertig gestellt. Er wird 2023 in Betrieb genommen. Die Westküstenleitung zählt zu den wichtigsten Projekten beim Ausbau der Stromnetze im Norden. Ziel ist es, vor allem Windstrom aus der Region zu transportieren. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Flensburg: Genug Unterschriften für Klimabegehren

Die Initiatoren des Flensburger Klimabegehrens haben mehr als 10.000 Unterschriften an die Stadtverwaltung übergeben. Das sind fast doppelt so viele wie nötig, um einen Bürgerentscheid im kommenden Frühjahr zu erwirken. Die Hauptforderung: Die Flensburger Stadtwerke sollen bis 2035 fossilfrei werden, also keine Kohle und kein Gas mehr verbrennen. In den kommenden Tagen will die Stadtverwaltung die Unterschriften prüfen. Dann entscheidet die Kommunalaufsicht innerhalb von sechs Wochen, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Wenn das der Fall ist und die Ratsversammlung die Forderung im kommenden Jahr ablehnt, können die Flensburger Bürger darüber abstimmen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Flensburg: Lichterfest mit geringem Energieverbrauch

Am Freitagabend startet das Flensburger Lichtkunstfest. Rund um die Förde sind Freitag und Sonnabend Lichtinstallationen, auf Häuser projizierte Filme und Effekte zu sehen. Dafür hat die Hochschule Flensburg nach eigenen Angaben ein Konzept entwickelt, das den Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Kein Public Viewing in Flensburg

In Flensburg wird es während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar kein Public Viewing geben. Das hat die Ratsversammlung am Donnerstag ganz knapp mit 14 zu 13 Stimmen und acht Enthaltungen beschlossen. Vorausgegangen war ein Antrag der FDP darauf, Public Viewing zu untersagen. Die FDP will damit - laut Antrag - ein Zeichen gegen Menschenrechtsverletzungen in Katar setzen. Übertragungen von Spielen auf privaten und gewerblichen Flächen sind von der Entscheidung nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 15:00 Uhr

Stundenlange Sperrung auf Marschbahnstrecke zwischen Husum und Bredstedt

Auf der Marschbahnstrecke zwischen Husum und Bredstedt (beide Kreis Nordfriesland) rollte am Freitagmorgen kein Zug. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei gab es bei Struckum (Kreis Nordfriesland) in der Nacht Bauarbeiten. Der erste Zug am Morgen erfasste den Angaben nach Schottersteine, die möglicherweise zu hoch aufstapelt worden waren. Der Zug wurde laut Bundespolizei leicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Zunächst war von einem herausragenden Metallteil als Ursache ausgegangen. Reisende mussten dreieinhalb Stunden lang auf Busse umsteigen. Inzwischen ist die Strecke wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 12:00 Uhr

Bürgerversammlung zu Straßenausbaubeiträgen auf Sylt

Die Straßenausbaubeiträge sind am Freitagabend Thema bei einer Bürgerversammlung in Keitum auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Zwei Initiatoren hatten in der Gemeinde Sylt nach eigenen Angaben rund 800 Unterschriften gesammelt. Sie wollen eine Abschaffung der Beiträge oder zumindest eine Reduzierung, wie einer der Initiatoren auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein sagte. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

Wieder mutmaßliche Brandstiftung in Flensburg

In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr wegen eines brennenden Papiercontainers in Harisslee ausrücken. Nach Angaben der Polizei wurde der Container in der Nähe des Hochhauses angezündet, in dem es schon häufiger gebrannt hatte. Menschen waren nicht in Gefahr, verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

Verleihung des Niederdeutschen Literaturpreises in Kappeln

In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) wird zum 31. Mal der Niederdeutsche Literaturpreis verliehen. Der Preis geht an den ostfriesischen Autor Hans-Hermann Briese. Der Autor sei unter anderem ein Meister des Epigramms, des kurzen, zugespitzten Sinngedichts, so die Begründung der Jury. Der Preisträger wird am Abend zudem für seine Verdienste um die niederdeutsche Literatur geehrt, etwa als jahrzehntelander Mitherausgeber der Literaturzeitschrift "Diesel". | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

Handball: Flensburg siegt gegen Hamm-Westfalen

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg Handewitt gegen den ASV Hamm-Westfalen 37:23 gewonnen. Für die Flensburger ist dies schon der sechste Sieg in Folge. Bis zum 7:7 (14. Minute) tat sich das Team von Coach Maik Machulla zwar etwas schwer. Anschließend sorgten die Schleswig-Holsteiner mit einem 6:0-Lauf zum 13:7 (21. Minute) aber schon sehr früh für eine Vorentscheidung. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 06:00 Uhr

