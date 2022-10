Stand: 28.10.2022 12:50 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Mitsubishi HiTec Paper: Flensburger Papierwerk bangt um Zukunft

Zum Jahresende will das japanische Unternehmen Mitsubishi HiTec Paper den Standort verlassen. Noch immer wissen die gut 200 Beschäftigten nicht, ob es danach mit einem neuen Investor weitergeht. Die Gewerkschaft IG BCE ist von der Geschäftsleitung aufgefordert worden, vorsorglich einen Sozialplan vorzubereiten. Sie informierte am Donnerstag noch einmal über die schwierige Lage und forderte endlich Klarheit. Aus der Konzernzentrale in Tokio dringt wenig nach außen. Die Geschäftsführung gab lediglich bekannt: "Wir arbeiten am Verkauf des Flensburger Werkes und streben dafür Ende des Jahres an." Bereits im August hatte Mitsubishi mitgeteilt, sich aus Flensburg zurückzuziehen. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 08:30 Uhr

Psychosoziale Hilfe für ukrainische Familien in Süderbrarup

Nach Kriegs- und Fluchterfahrungen haben viele ukrainische Familien belastende Erlebnisse zu verarbeiten. Die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle des Diakonischen Werkes unterstützt sie jetzt mit einem Gruppenangebot in russischer Sprache. Die Gruppe richtet sich an Kinder, Jugendliche und deren Mütter. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Gruppen finden jeweils dienstags nachmittags in Süderbrarup und donnerstags in Schleswig (beide Kreis Schleswig-Flensburg) statt. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 8:30 Uhr

Corona-Zahlen gehen zurück

Nach den raschen Anstieg Anfang Oktober waren die Corona-Zahlen allmählich zurückgegangen, jetzt gibt es aber wieder einen leichten Aufwärtstrend. In Flensburg wurde knapp die 500er-Inzidenz übersprungen. In Nordfriesland und im Kreis Schleswig-Flensburg liegen die Werte leicht darunter. Mit vier Covid-Intensivfällen in Flensburg und keinem in Schleswig und Husum hat sich die Lage in den Kliniken kaum geändert. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 8:30 Uhr

