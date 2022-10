Stand: 19.10.2022 10:59 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Schleswig: Zwei Tote in Sparkassenfiliale entdeckt

In der Schleswiger Innenstadt haben am Mittwochmorgen Mitarbeiter der Nord-Ostsee-Sparkasse im Selbstbedienung-Bereich der Filiale im Stadtweg zwei männliche Leichen entdeckt. Nach Polizeiangaben handelt es sich um zwei 39 und 36 Jahre alte Männer aus Schleswig. Zur Todesursache ist noch nichts bekannt. Die Kripo ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 11:00 Uhr

Apotheken streiken ab Mittwochmittag

Auch im Norden von Schleswig-Holstein schließen viele Apotheken am Mittwoch bereits am Mittag um 12 Uhr. Darauf hat die Apothekerkammer hingewiesen. Es sei nicht klar, wie viele Apotheken am Streik teilnehmen. Hintergrund ist ein neues Gesetz, das am Mittwoch in Berlin beschlossen werden soll: Die Ampel will den sogenannten "Zwangsrabatt" erhöhen. Viele Apotheken fürchten finanzielle Einbußen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Trotz Energiekrise: Lichtwoche auf Föhr gestartet

Die Föhrer Lichtwoche hat begonnen. Seit Dienstagabend wird dabei jeden Abend eine Sehenswürdigkeit der Insel in besonders mystisches Licht getaucht. Ein Künstlerduo sorgt außerdem für passende Musik. Am Mittwoch wird die Mühle in Wyk beleuchtet. Zur Diskussion um die Energiekrise sagte Anna-Katharina Preißler von der Föhr Tourismus: "Wir haben dann mal bei den Lichtkünstlern nachgefragt. Sie haben das von ein Elektroingenieur ausrechnen lassen. Die Lampen verbrauchen gut 4 Kilowattstunden pro Abend, der Stromverbrauch liegt also bei etwa 2 Euro pro Abend." | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

