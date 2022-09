Stand: 23.09.2022 10:11 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Harrislee: Erneut Feuer in Hochhaus

In einem Hochhaus in Harrislee ist Donnerstagnacht erneut ein Feuer ausgebrochen. Drei Bewohner kamen nach Angaben der Rettungsleitstelle wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. In dem Haus hatte es bereits mehrere Einsätze gegeben - die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

Husum: Bauarbeiten auf Marschbahnstrecke

Am Freitag gehen die Bauarbeiten auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt weiter. Im Bahnhof Husum werden bis zum 10. Oktober und dann noch einmal vom 24. Oktober bis zum 23. November alle Bahnsteiggleise und mehrere Weichen erneuert. Im November werden zwischen Husum und Hattstedt sowie Hattstedt und Struckum die Schienen erneuert. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

Westerland: Windsurf Worldcup startet am Sonntag

Nach zwei Jahren findet der Windsurf Worldcup vor Westerland auf Sylt wieder statt. Insgesamt treten rund 100 Windsurfer aus 25 Nationen an. Nicht selten herrscht ausgerechnet bei diesem Event Windflaute. Am Sonntag ist der erste Wettkampftag. Aus Deutschland gelten der fünffache Windsurf-Weltmeister Philipp Köster sowie Lina Erpenstein als Favoriten. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 16:30 Uhr

