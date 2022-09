Stand: 22.09.2022 10:45 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Erneuter Fall von Geflügelpest in Nordfriesland

In einem weiteren Betrieb im nördlichen Nordfriesland wurde das Geflügelpest-Virus H5N1 festgestellt. Betroffen ist eine Gänsehaltung in Risum-Lindholm. Einige der 29 Tiere waren sofort verendet, die restlichen Gänse wurden nach Angaben der Kreisverwaltung am Dienstag getötet. Es wurden eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern eingerichtet. Am 13. September wurde bereits ein Geflügelpest-Ausbruch in Emmelsbüll-Horsbüll (Kreis Nordfriesland) gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Gartenlaubenbrand in Flensburg

In Flensburg ist am frühen Donnerstagmorgen eine Gartenlaube niedergebrannt. Das Feuer in der Bauer Landstraße war schnell gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ob ein Zusammenhang zu anderen Bränden im Raum Flensburg besteht, ist nach Polizeiangaben unklar. Zuletzt hatte es häufiger Brände gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Stadtwerke Flensburg auf dem Weg zur Klimaneutralität

Die Stadtwerke Flensburg wollen möglichst schnell klimaneutral werden. Dafür ist ein Elektroden-Heizkessel geplant, der regenerativ erzeugten Strom in Wärme umumwandelt. Außerdem ein Zweitwärmespeicher, der eine flexiblere Betriebsweise der Anlagen ermöglicht, wie der Anlagenbauleiter der Stadtwerke, Karsten Müller-Janßen, mitteilte. Zudem ist demnach eine module Wärmepumpe für 2025 geplant. Zu den derzeitgen Heizkosten möchte Flensburgs Stadtwerkechef Dirk Wernicke vorerst keine Aussage treffen. " Erste Angaben zu den neuen Preisen sollen im November veröffentlicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Anrufe von falschen Stadtwerke-Mitarbeitern im Kreis Nordfriesland

Die Stadtwerke Nordfriesland warnen ihre Kunden vor dubiosen Anrufern, die sich im Namen der Stadtwerke melden. Die Anrufer fragen nach sensiblen Kundendaten und kündigen an, dass der Strom bald 80 Cent je Kilowattstunde kosten würde. Martin Kleiber vom Kundenservice der Stadtwerke Nordfriesland weist daraufhin, dass die Stadtwerke niemals nach der Zählernummer der Kunden fragen. Wer unsicher ist, kann sich direkt an die Stadtwerke Nordfriesland wenden. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 16:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Laut den aktuellen Daten der Landesmeldestelle (Stand: 21.09.) hat die Stadt Flensburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 257,9. Der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 246,5, Schleswig-Flensburg einen Wert von 262,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 256,7. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

